Тихановская заявила, что власти европейских стран воспринимают ее как лидера, которого выбрало большинство

Об этом она рассказала в интервью радиостанции “Эхо Москвы”.
Так, на вопрос, как Тихановская оценивает общение лидеров европейских стран, она сказала, что они общаются с ней как с “лидером, которого выбрало большинство белорусов”.
“Со мной связывались (после окончания выборов) представители многих государств, среди которых представителей Российской Федерации не было. Но мы всегда открыты к разговорам или переговорам с лидерами всех стран”, — добавила Тиханоская.
В то же время, она подчеркнула, что в Белоруссии сейчас нет оппозиции.
“Да, я исправляю, когда мне говорят, что я лидер оппозиции. У нас оппозиции уже нет. Нас — большинство”, – сказала она.
Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.
Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.
14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
Ранее сообщалось, что Европейский союз в ближайшее время введет санкции против многих белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.
- Ранее депутаты Европейского парламента заявили, что не признают результатов президентских выборов в Беларуси и считают Александра Лукашенко персоной нон грата.
- 15 августа Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране. Он также сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.
- 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1 % голосов, а Тихановская – 10,1 %.
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- Министры иностранных дел стран Евросоюза в пятницу, 14 августа, согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с последними событиями в этой стране. В ЕС отметили, что не принимают результаты президентских выборов в Беларуси.