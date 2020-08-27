Covid-19 Украина

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Тихановская заявила, что власти европейских стран воспринимают ее как лидера, которого выбрало большинство

Главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Светлана Тихановская заявила, что власти европейских стран воспринимают ее как лидера, которого выбрало большинство белорусов.

Четверг, 27 августа 2020, 14:33

Об этом она рассказала в интервью радиостанции “Эхо Москвы”.

Так, на вопрос, как Тихановская оценивает общение лидеров европейских стран, она сказала, что они общаются с ней как с “лидером, которого выбрало большинство белорусов”.

“Со мной связывались (после окончания выборов) представители многих государств, среди которых представителей Российской Федерации не было. Но мы всегда открыты к разговорам или переговорам с лидерами всех стран”, — добавила Тиханоская.

В то же время, она подчеркнула, что в Белоруссии сейчас нет оппозиции.

“Да, я исправляю, когда мне говорят, что я лидер оппозиции. У нас оппозиции уже нет. Нас — большинство”, – сказала она.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская  подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в ближайшее время введет санкции против  многих  белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.

  • Ранее депутаты Европейского парламента заявили, что не признают результатов президентских выборов в Беларуси и считают Александра Лукашенко персоной нон грата.
  • 15 августа Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране. Он также сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.
  • 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1 % голосов, а Тихановская – 10,1 %.
  • После объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
  • Министры иностранных дел стран Евросоюза в пятницу, 14 августа, согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с последними событиями в этой стране. В ЕС отметили, что не принимают результаты президентских выборов в Беларуси.
Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, протести в Білорусі, Світлана Тихановська

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