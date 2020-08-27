Главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Светлана Тихановская заявила, что власти европейских стран воспринимают ее как лидера, которого выбрало большинство белорусов.

Об этом она рассказала в интервью радиостанции “Эхо Москвы”.

Так, на вопрос, как Тихановская оценивает общение лидеров европейских стран, она сказала, что они общаются с ней как с “лидером, которого выбрало большинство белорусов”.

“Со мной связывались (после окончания выборов) представители многих государств, среди которых представителей Российской Федерации не было. Но мы всегда открыты к разговорам или переговорам с лидерами всех стран”, — добавила Тиханоская.

В то же время, она подчеркнула, что в Белоруссии сейчас нет оппозиции.

“Да, я исправляю, когда мне говорят, что я лидер оппозиции. У нас оппозиции уже нет. Нас — большинство”, – сказала она.