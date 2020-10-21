Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала граждан с 26 октября не выходить на работу и учебу. В свою очередь, она пообещала финансовую помощь тем, кто подвергнется экономическим репрессиям или потеряет работу.

Обращение к гражданам опубликовала ее пресс-служба в Telegram-канале.

Тихановская напомнила о “Народном ультиматуме” и призвала белорусов бастовать в том числе и в виде неприхода на работу или учебу.

“Не приходите на работу и учебу с 26 октября – это тоже забастовка. Выходите на марши – это тоже забастовка. Закройте свои заведения и офисы – это тоже забастовка. Перестаньте пользоваться и сотрудничать с государственными услугами и сервисами – это тоже забастовка. Снимите все деньги со счетов банков – это тоже забастовка. Не молчите”, – заявила она.

Также Тихановская сообщила, что дает финансовые гарантии гражданам, которые пойдут на такой риск.

“Я могу гарантировать, что вы получите всю возможную поддержку от фонда BySol, если подвергнетесь экономическим репрессиям или потеряете работу”, – добавила она.

В частности, лидер оппозиции дала следующие обещания:

– Все штрафы за неуплату коммунальных платежей будут аннулированы.

– Все судимости и административные штрафы, которые вменял режим, будут аннулированы. Если пришлось оплатить эти поборы и есть подтверждающий это документ – государство компенсирует их.

– Все, кто потерял работу в ходе протестов, будут восстановлены без прерывания стажа и выслуги.

– Все, кто удерживался на работе выплатами по контрактам, получит финансовые амнистии.

Ранее белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила действующей власти Беларуси “народный ультиматум” и призвала выполнить требования.

Что происходит в Беларуси?

Выборы в Беларуси и реакция международного сообщества

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%. Лукашенко занимает эту должность с 1994 года.

Результаты выборов признали Китай и Россия. Председатель КНР Си Цзиньпин был первым, кто поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах. Также с переизбранием его поздравил президент РФ Владимир Путин. На днях Путин на Лукашенко встретились один на один в резиденции российского лидера в Сочи.

Также признали результаты выборов такие страны как Азербайджан, Армения, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Куба, Никарагуа, Молдавия, Сирия, Узбекистан, Таджикистан, Турция.

Одновременно ряд стран выступили заявлениями о необходимости проведения новых выборов в стране или же прямо заявили, что не признают Лукашенко законно избранным президентом страны.

Так 10 августа министр иностранных дел стран Люблинского треугольника (Украина, Польша и Литва) выступили с совместным заявлением по поводу протестов в Беларуси. Министры выразили обеспокоенность эскалацией ситуации в Беларуси и призвали власти воздержаться от применения силы, освободить всех задержанных минувшей ночью.

В тот же день МИД Чехии заявил, что выборы “нельзя назвать свободными и демократическими”.

11 августа Европейский Союз официально заявил, что “выборы не были ни свободными, ни справедливыми”. ЕС осудил насилие по отношению к протестующим, и предупредил власти Беларуси о возможных санкциях. Украина поддержала эту позицию. 15 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель официально объявил, что блок считает, что выборы были сфальсифицированы. Он заявил: “Мы не признаем Лукашенко законным президентом Беларуси”.

10 сентября парламент Литвы официально назвал Светлану Тихановскую законным президентом Беларуси, а Координационный совет оппозиции — “единственными законными представителями белорусского народа”.

23 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеру Беларуси Александру Лукашенко стоило бы в сложившейся ситуации, провести повторные президентские выборы.

13 августа государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что “и ЕС, и США разделяют одинаковое беспокойство относительно того, что произошло и происходит в Беларуси”. 15 сентября сенаторы США подготовили текст постановления о признании выборов в Беларуси недействительными.

В тот же день премьер-министр Словении Янез Янша выступил за проведение новых президентских выборов в Беларуси.

14 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой провести повторные выборы президента при участии международных наблюдателей. Сейм Польши признал выборы сфальсифицированными.

10 августа правительство Германии заявило, что во время голосования в Беларуси не придерживались даже минимальные стандарты проведения демократических выборов.

17 августа глава МИД Великобритании Доминик Рааб отметил, что Лондон не признает официальные результаты президентских выборов в Белоруссии.

18 августа министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что страна не признает результаты голосования и призывает к перевыборам.

Правительство Эстонии на заседании 18 Август приняло заявление по результатам президентских выборов в Беларуси. Власти страны не признали итоги выборов и выступили за проведение новых.

Протесты

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.

Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.

На второй день протестов СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.

Во время акций протеста погибли по меньшей мере 3 человека. 15 августа в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Проститься с погибшим вышли тысячи людей.

18 августа стало известно о смерти еще одного протестующего. 19-летний Артем Паруков погиб, по версии правоохранителей, в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте в Минске. Близкие погибшего не верят в эту версию.

19 августа в военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. В него стреляли силовики во время протестов.

Кроме того, эксперты Организации Объединенных Наций задокументировали более 400 обращений граждан, подвергшихся пыткам и истязаниям со стороны правоохранителей после задержания на акциях протеста.

13 сентября во время очередного воскресного марша против режима действующего президента Беларуси Александра Лукашенко силовики стреляли в воздух.

20 сентября для разгона протестующих силовики применили слезоточивый газ и стреляли в воздух, продолжились жесткие задержания людей.

Действия оппозиции

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси, в соответствии с которыми якобы одержал победу Александр Лукашенко, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета. Его цель — “обеспечение трансфера власти”.

20 августа во Беларуси из-за создания Координационного совета сторонников оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской открыли дело о “захвате власти”.

7 сентября Координационный совет оппозиции Беларуси опубликовал обращение к официальной власти. Оппозиция требует от власти: немедленного расследования преступлений, совершенных в период с 9 августа в отношении участников мирных акций; публикации правдивой информации об итогах выборов президента; прекращения политических репрессий, а также отмены или пересмотра открытых уголовных дел.

В президиум КР вошли 7 человек. На сегодня шестеро из них арестованы или вынужденно покинувших страну. Павел Латушко, Ольга Ковалькова и Светлана Тихановская находятся в Варшаве. Иван Кравцов и Антон Родненков – в Киеве.

Марию Колесникову 7 сентября Колесникову в центре Минска похитили неизвестные. 9 сентября стало известно, что Колесникова в СИЗО, ей предъявили подозрение по делу о захвате власти. Она передала в Следственный комитет Беларуси заявление о похищении силовиками и угрозы со стороны правоохранителей.

На свободе находится только нобелевская лауреат Светлана Алексиевич. С 11 сентября дипломаты из стран Европы дежурят возле ее дома, чтобы защитить ее от возможного задержания.