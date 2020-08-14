Видео опубликовано на YouTube-канале Страна для жизни.

Тихановская поблагодарила всех, кто проголосовал за нее на выборах и заявила, что белорусы никогда больше не захотят жить при прежней власти.

“В его победу большинство не верит. Мы всегда говорим о том, что защищать наш выбор нужно только законными, ненасильственными способами, а мирный выход граждан на улицы власть превратила в кровавую бойню. Ситуация критическая. Я с болью смотрю на то, что происходит в нашей стране в последние дни. Для меня, и уверена, для каждого сторонника перемен, человеческая жизнь – это самое ценное. Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов”, – сказала она.

Она призывала власть прекратить насилие и пойти на диалог, а мэров городов в выходные, 15-16 августа, стать организаторами мирных митингов протеста.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановська подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа Светлана Тихановська выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”. Министерство внутренних дел Литвы заявило, что из-за протестов в Беларуси и давления власти страна готова предоставить убежище белорусским оппозиционерам и готовится к наплыву политических беженцев.

Страны Люблинского треугольника (Украина, Польша и Литва) и США призвали власти Беларуси воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных во время протестов. ЕС призвал власти Беларуси освободить задержанных и прекратить насилие, предупредив о возможных санкциях.