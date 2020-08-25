Об этом она рассказала в интервью DW.
По словам Тихановской, на сегодняшний день у нее есть команда специалистов, которые готовы помочь ей в этот трудный период.
“Моя задача состоит в том, чтобы эту команду сплотить, организовать и направить в нужное русло, а именно — на подготовку к новым честным и прозрачным выборам”, — рассказала она.
Кроме этого, Тихановская рассказала встречах с мировыми лидерами за время пребывания в Литве.
“Они очень вдохновлены тем, что сейчас происходит в Беларуси, подвигом людей, вставших на защиту своих прав”, – рассказала она.
Что касается отношений России и Беларуси, Тихановская сказала, что готова к диалогу.
“Мы открыты для всех. Мы общаемся со всеми лидерами и представителями стран, которые в этом заинтересованы, и никому не откажем в общении”, — пояснила она.
По ее словам, главной целью сейчас является независимость Беларуси.
Президентские выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1 % избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12 %.
Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек. Известно о троих погибших.
С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.
- 14 августа оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- Представители белорусской оппозиции заявили, что выступают за “хорошие отношения” как со странами Евросоюза, так и с Россией.
- 15 августа Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране. Он также сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.
- 19 августа Евросовет обнародовал заявление, согласно которому Европейский союз в ближайшее время введет санкции против значительного числа белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.
- 21 августа от имени оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Верховный суд страны была подана жалоба о признании президентских выборов недействительными.