Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что готова подготовить страну к новым выборам главы государства, если на это время займет пост временного лидера республики.

Об этом она рассказала в интервью DW.

По словам Тихановской, на сегодняшний день у нее есть команда специалистов, которые готовы помочь ей в этот трудный период.

“Моя задача состоит в том, чтобы эту команду сплотить, организовать и направить в нужное русло, а именно — на подготовку к новым честным и прозрачным выборам”, — рассказала она.

Кроме этого, Тихановская рассказала встречах с мировыми лидерами за время пребывания в Литве.

“Они очень вдохновлены тем, что сейчас происходит в Беларуси, подвигом людей, вставших на защиту своих прав”, – рассказала она.

Что касается отношений России и Беларуси, Тихановская сказала, что готова к диалогу.

“Мы открыты для всех. Мы общаемся со всеми лидерами и представителями стран, которые в этом заинтересованы, и никому не откажем в общении”, — пояснила она.

По ее словам, главной целью сейчас является независимость Беларуси.

Президентские выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1 % избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12 %.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек. Известно о троих погибших.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.