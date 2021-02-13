TikTok намерен конкурировать с Facebook на рынке электронной коммерции США

Видеосервис TikTok, который принадлежит китайской компании ByteDance, начинает экспансию на рынок электронной коммерции в США, где будет конкурировать с американской Facebook.

Об этом пишет Financial Times.

В частности, приложение для видео проинформировало рекламодателей о ряде новых функций, которые заработают в 2021 году.

В рамках инициативы на платформе может появиться сервис, благодаря которому пользователи TikTok смогут делиться реферальными ссылками и зарабатывать на комиссионных с продаж товаров и услуг.

TikTok также стремится предоставить брендам возможность демонстрировать каталоги своей продукции на платформе.

Кроме того, в сервисе появятся “прямые трансляции” покупок, версии телеканалов для смартфонов, на которых пользователи смогут осуществлять покупки товаров в несколько кликов.

Отмечается, что нововведения TikTok позволят ему конкурировать в области электронной коммерции с Facebook.