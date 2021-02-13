Covid-19 Украина

обновлено 13.02.2021 в 13:01

Всего:

1268049 (+5182)

Болеют:

131465 (+5182)

Выздоровели:

1112299 (+6144)

Умерло:

24285 (+111)

14:30 TikTok намерен конкурировать с Facebook на рынке электронной коммерции США
13:44 Житель Теннесси оставил в наследство своей собаке $5 млн
13:06 Обнаружена уязвимость, которая позволяет запускать код на серверах, принадлежащих Apple и Microsoft
12:07 Джастин Тимберлейк извинился перед Бритни Спирс и Джэнет Джексон
11:32 В США осудили украинца за отмывание денег на миллионы долларов
10:52 В ОПУ анонсировали заседание СНБО из-за угроз нацбезопасности
10:10 Китай отказался предоставить ВОЗ исходные данные о первых случаях COVID-19 – WSJ
09:39 Нардеп потеряет мандат, если суд признает его виновным в «кнопкодавстве» – Разумков
08:00 Клэр Дэйнс заменит Киру Найтли в новом драматическом сериале «Змей в Эссексе»
07:28 Морозы и снег: какой будет погода 13 февраля
01:37 Новая соцсеть Clubhouse: что о ней нужно знать?
01:01 Первая леди Джилл Байден удивила огромными валентинками на лужайке Белого дома
00:19 В Италии сформируют новое правительство. Кто его возглавит?

12 февраля

21:41 Стивен Кинг задонатил ученикам начальной школы, чтобы они смогли издать свои собственные книги
21:09 «Отвратительное и неприемлемое»: из-за каких постов звезда «Мандалорца» Джина Карано потеряла работу
20:51 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 12 февраля
20:42 МОН рекомендует школам перейти на дистанционное обучение из-за непогоды
19:56 Американский бренд New Balance выиграл суд в Китае по делу о нарушении авторских прав
19:01 В Ровно дантиста обвиняют в издевательствах над детьми — полиция начала расследование
18:44 Институт нацпамяти идет в суд из-за отмены переименования Московского проспекта в Киеве
18:01 «Наш» снова проверят из-за Азарова в эфире
18:00 «На велосипеде на работу»: Дипломат из Нидерландов поддержал инициативу и записал видео на украинском языке
17:40 В Сети появился первый кадр из нового сериала об Анне Болейн с темнокожей актрисой в главной роли
Партнерский материал
16:04 Новая почта Глобал — логистический партнер Ukrainian Fashion Week No season 2021
16:00 В двух областях Украины обнаружили свалки с тоннами эпидемически опасных медицинских отходов: фото
15:39 Стало известно, когда HBO Max выйдет на международный рынок
15:28 Украина хочет в декабре запустить собственный спутник ракетой компании SpaceX, – Уруский
14:54 Минюст США попросил отложить рассмотрение в судах дел о запрете WeChat и TikTok

TikTok намерен конкурировать с Facebook на рынке электронной коммерции США

Видеосервис TikTok, который принадлежит китайской компании ByteDance, начинает экспансию на рынок электронной коммерции в США, где будет конкурировать с американской Facebook.

Суббота, 13 февраля 2021, 14:30

Об этом пишет Financial Times.

В частности, приложение для видео проинформировало рекламодателей о ряде новых функций, которые заработают в 2021 году.

В рамках инициативы на платформе может появиться сервис, благодаря которому пользователи TikTok смогут делиться реферальными ссылками и зарабатывать на комиссионных с продаж товаров и услуг.

TikTok также стремится предоставить брендам возможность демонстрировать каталоги своей продукции на платформе.

Кроме того, в сервисе появятся “прямые трансляции” покупок, версии телеканалов для смартфонов, на которых пользователи смогут осуществлять покупки товаров в несколько кликов.

Отмечается, что нововведения TikTok позволят ему конкурировать в области электронной коммерции с Facebook.

  • Усилия правительства США по принудительной продаже американских активов соцсети TikTok остановлены на неопределенный срок.
Теги: TikTok, США, Facebook

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook