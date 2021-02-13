TikTok намерен конкурировать с Facebook на рынке электронной коммерции США

Об этом пишет Financial Times.
В частности, приложение для видео проинформировало рекламодателей о ряде новых функций, которые заработают в 2021 году.
В рамках инициативы на платформе может появиться сервис, благодаря которому пользователи TikTok смогут делиться реферальными ссылками и зарабатывать на комиссионных с продаж товаров и услуг.
TikTok также стремится предоставить брендам возможность демонстрировать каталоги своей продукции на платформе.
Кроме того, в сервисе появятся “прямые трансляции” покупок, версии телеканалов для смартфонов, на которых пользователи смогут осуществлять покупки товаров в несколько кликов.
Отмечается, что нововведения TikTok позволят ему конкурировать в области электронной коммерции с Facebook.
- Усилия правительства США по принудительной продаже американских активов соцсети TikTok остановлены на неопределенный срок.