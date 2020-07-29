TikTok открыл доступ к своим алгоритмам обработки данных в ответ на обвинения в проблемах с безопасностью и связях с китайским правительством и обвинил Facebook в попытках вытеснить конкурента с рынка.

Об этом идет речь в заявлении генерального директора TikTok Кевина Майера.

Как известно, в последнее время на TikTok было обращено пристальное внимание из-за китайского происхождения компании. В частности, официальные лица США заявляли об угрозах для безопасности данных своих граждан и анонсировали возможный запрет приложения.

В ответ на это компания решила предоставить экспертам возможность наблюдать за политикой модерации TikTok в режиме реального времени, а также изучать реальный код, который управляет алгоритмами приложения, с помощью Центра прозрачности и подотчетности.

“Мы считаем необходимым показать пользователям, рекламодателям, создателям и регуляторам, что мы являемся ответственными и преданными членами американского сообщества, которое следует законам США. […] Мы считаем, что все компании должны раскрывать свои алгоритмы, политики модерации и потоки данных регуляторам. Мы не будем ждать появления нормативных актов, вместо этого TikTok сделал первый шаг, запустив Центр прозрачности и подотчетности для модерации и практики обработки данных”, — сообщил Майер.

TikTok призывает другие компании последовать их примеру и также дать доступ к своим данных для исследования.

Также компания выступает за добросовестную конкуренцию. Говоря об этом, гендиректор компании упомянул неоднократные попытки Facebook создать приложение-аналог Tik-Tok и заявил об атаках со стороны конкурента, замаскированных под патриотизм.

“Для тех, кто хочет запустить конкурентоспособные продукты, мы говорим, сделайте это. Facebook запускает подражающий продукт, Reels (связанный с Instagram), после того, как их другой — Lasso — быстро потерпел неудачу. Но давайте сосредоточим наши усилия на честной и открытой конкуренции в обслуживании наших потребителей, а не на злонамеренных атаках конкурента, а именно Facebook, замаскированных под патриотизм и призванных положить конец нашему присутствию в США”, — заявил Майер.

Вероятно, заявление Майера является ответом на реплики главы Facebook Марка Цукерберга, озвученные им на заседании Антимонопольного подкомитета юридического комитета Палаты представителей США, где идут слушания руководителей четырех IТ-компаний — Apple, Google, Amazon и Facebook. Их впервые допрашивают вместе с целью установить, не являются ли они монополистами на рынке.

В своих комментариях для комитета Цукерберг заявил, что Facebook — “гордая американская компания”, которая верит в ценности, на которых построена американская экономика. — “демократию, конкуренцию, инклюзивность и свободу слова”.

В этом же заявлении Цукерберг противопоставил Facebook и китайских конкурентов как идеологических оппонентов.

“Многие другие технологические компании разделяют эти ценности, но нет никакой гарантии, что наши ценности победят. Например, Китай строит свою собственную версию Интернета, ориентированную на совершенно разные идеи, и экспортирует свое видение в другие страны”, — заявил он.