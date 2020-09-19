Об этом сообщает агентство Reuters.
В пятницу министерство торговли США объявило о запрете загружать в Соединенных Штатах китайские приложения WeChat и TikTok, начиная с 20 сентября.
Запрет введен по политическим мотивам, говорится в жалобе TikTok и ByteDance. TikTok также заявил, что запрет нарушит права компании в отношении Первой поправки.
И ByteDance, и TikTok добиваются “декларативного” судебного решения и постановления.
TikTok, у которого более 100 миллионов пользователей в Соединенных Штатах, заявил, что запрет “безвозвратно уничтожит бизнес TikTok в США”.
- В августе президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому компания ByteDance должна в течение 90 дней продать все активы на территории США, связанные с TikTok. Ранее он распорядился заблокировать китайские приложения TikTok и WeChat на территории своей страны.
- TikTok подала в суд, чтобы обжаловать запрет, введенный президентом Трампом.
- В сентябре стало известно, что китайская частная холдинговая компания ByteDance выбрала Oracle Corp. в качестве партнера, чтобы попытаться спасти американский бизнес TikTok.