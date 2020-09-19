Популярное приложение для обмена видео TikTok и его материнская компания ByteDance Ltd. подали жалобу в федеральный суд Вашингтона на администрацию Трампа из-за запрета на китайскую социальную сеть.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В пятницу министерство торговли США объявило о запрете загружать в Соединенных Штатах китайские приложения WeChat и TikTok, начиная с 20 сентября.

Запрет введен по политическим мотивам, говорится в жалобе TikTok и ByteDance. TikTok также заявил, что запрет нарушит права компании в отношении Первой поправки.

И ByteDance, и TikTok добиваются “декларативного” судебного решения и постановления.

TikTok, у которого более 100 миллионов пользователей в Соединенных Штатах, заявил, что запрет “безвозвратно уничтожит бизнес TikTok в США”.