Об этом сообщают агентства ВВС и Reuters.
Так, группа пользователей TikTok подала иск в американском штате Иллинойс, обвиняя сервис в использовании искусственного интеллекта для распознавания черт лица в видеороликах и для определения возраста, пола и национальной принадлежности пользователей.
В коллективном иске утверждалось, что TikTok “проникает на устройства своих пользователей и вытягивает широкий спектр личных данных, включая биометрические данные и контент, которые ответчики используют для отслеживания и профилирования пользователей TikTok с целью, среди прочего, таргетинга рекламы и получения прибыли”.
Также соцсеть обвинили в передаче персональных данных Китаю.
В самой компании отвергали все обвинения.
Однако спустя более чем год судебных процессов ByteDance выразила готовность выплатить $92 млн для урегулирования претензий.
Теперь суд должен утвердить мировое соглашение по этому делу. Если это произойдет, то 92 миллиона долларов будут распределены среди американских пользователей TikTok.
“Хотя мы не согласны с утверждениями истцов, вместо того чтобы проходить через длительные судебные разбирательства, мы хотели бы сосредоточить наши усилия на создании безопасного и радостного опыта общения в TikTok”, – заявили представители сервиса.
- В августе прошлого года на тот момент президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому компания ByteDance должна была в течение 90 дней продать все активы на территории США, связанные с TikTok. Ранее он распорядился заблокировать китайские приложения TikTok и WeChat на территории своей страны. TikTok подал в суд, чтобы обжаловать запрет, введенный президентом Трампом.
- В феврале текущего года стало известно, что министерство юстиции США попросило отложить рассмотрение в судах дел о запрете WeChat и TikTok, наложенного администрацией 45-го президента Дональда Трампа.