Китайская компания ByteDance, владелец сервиса TikTok, должна выплатить $92 млн в рамках иска о злоупотреблении данными пользователей в США.

Об этом сообщают агентства ВВС и Reuters.

Так, группа пользователей TikTok подала иск в американском штате Иллинойс, обвиняя сервис в использовании искусственного интеллекта для распознавания черт лица в видеороликах и для определения возраста, пола и национальной принадлежности пользователей.

В коллективном иске утверждалось, что TikTok “проникает на устройства своих пользователей и вытягивает широкий спектр личных данных, включая биометрические данные и контент, которые ответчики используют для отслеживания и профилирования пользователей TikTok с целью, среди прочего, таргетинга рекламы и получения прибыли”.

Также соцсеть обвинили в передаче персональных данных Китаю.

В самой компании отвергали все обвинения.

Однако спустя более чем год судебных процессов ByteDance выразила готовность выплатить $92 млн для урегулирования претензий.

Теперь суд должен утвердить мировое соглашение по этому делу. Если это произойдет, то 92 миллиона долларов будут распределены среди американских пользователей TikTok.

“Хотя мы не согласны с утверждениями истцов, вместо того чтобы проходить через длительные судебные разбирательства, мы хотели бы сосредоточить наши усилия на создании безопасного и радостного опыта общения в TikTok”, – заявили представители сервиса.