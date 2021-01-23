2020 год был годом TikTok. Хотя платформа социальных медиа уже была популярной до конца 2018 года, ничто не могло увеличить базу пользователей быстрее, чем наше желание отвлечься на самоизоляции. Однако знали ли вы, что TikTok наблюдает за вами?

Об этом говорится в материале Vice.

Вдруг всех заинтересовало, какие данные собирает материнская компания TikTok ByteDance. Но, несмотря на заявления администрации Трампа о том, что Китай может шпионить за вами через любимое развлекательное приложение, нет никаких доказательств того, что ваши данные менее безопасны в руках китайской компании, чем в американских, например Facebook и Amazon.

Фактически, в июле 2020 года Европейский суд расторг соглашение о конфиденциальности между ЕС и США, известное как Щит конфиденциальности. Отмечалось, что законы о национальной безопасности США угрожают данным граждан ЕС.

Корреспондент издания воспользовался Общим регламентом ЕС о защите данных (GDPR) и попросил TikTok прислать все данные, которые они получили о нем. Это может сделать любой в ЕС – вот шаблон, которым он воспользовался.

Отметим, что мужчина никогда не создавал профиль в TikTok. Если вы открываете вебсайт в своем браузере, вы можете просматривать содержимое без регистрации, хотя определенные функции можно использовать только с профилем.

Интересно, что некоторые пользователи также могут просматривать содержимое без учетной записи, тогда как другие должны зарегистрироваться. TikTok не ответил на запрос относительно этого различия.

Корреспондент в течение двух месяцев активно пользовался TikTok, но не регистрировался. Согласно данным, мужчина ежедневно просматривал 30 видео, тогда как среднестатистический пользователь просматривает ежедневно 184 видео.

Когда у вас нет учетной записи, TikTok часто заявляет, что не может идентифицировать ваши данные, поскольку не может подтвердить личность человека, который делает запрос. Так произошло в случае с корреспондентом издания.

“К сожалению, мы не можем найти аккаунт, связанный с адресом электронной почты”, – ответили они.

Позже в компании попросили предоставить более подробную информацию, например, имя пользователя или “любую другую адрес электронной почты или номер телефона, который использовался для регистрации”.

Однако в политике конфиденциальности TikTok указано, что они “собирают определенную информацию от вас, когда вы используете платформу, в том числе когда вы используете программу без учетной записи”. К этой “технической информации” входит ваш IP-адрес, оператор мобильной связи, часовой пояс и тому подобное.

Итак, TikTok собрал данные, из личного устройства корреспондента – идентифицированного с помощью определенной строки цифр. Поскольку у мужчины не было аккаунта, подтверждающего его личность, они бы не передавали ему информацию. Несмотря на это они продолжали использовать данные различными способами. Например, обменивались информацией с Facebook более 595 раз, о чем Facebook рассказывает в разделе Деятельность вне Facebook. Эти обмены данными TikTok связывает с личным профилем мужчины в Facebook.

Позже корреспондент доказал, что является законным владельцем данных, присоединив к запросу свой IP-адрес, а также код, идентифицирующий его устройство. Этот код позволяет разработчикам программ распознавать одно и то же устройство в различных программах.

“Получив эту информацию, TikTok согласился прислать мне мои данные. Мне сказали посетить их справочный центр, выбрать “Сообщить о проблеме” и ввести информацию, о которой я упомянул выше, в разделе отзывов”, – отметил мужчина.

В течение двух месяцев после первого запроса корреспондент получил два защищены паролем файла Excel и ключ для открытия в отдельном электронном письме. Первый файл состоял из таблицы с почти 1900 строк, в которой хранилась вся история просмотров. В другом файле, “Данные пользователя и активность”, была таблица с 15886 строками и 24 столбцами. Это 381264 единицы данных, фиксирующие непродолжительный опыт пользования приложением до мельчайших деталей.

“Файл истории видео не удивил. Но я был по-настоящему шокирован количеством данных, которые отслеживаются, когда я просто просматривал видео на своем телефоне. В файле были записаны все действия в программе и отметка времени. Также он знал мой тип устройства и разрешение экрана, телефонного оператора, операционную систему, IP-адрес и другой идентификационный код устройства (отличный от того, который я указал в своем запросе)”, – отметил корреспондент.

Например, TikTok записывал, когда мужчина искал или воспроизводил видео, а также многие другие изменения, о которых платформа не предупредила в своем разделе конфиденциальности. В 2018 году корреспондент делал запрос по данных в Amazon и получил подобную таблицу со всеми продуктами, которые он искал, нажимал, покупал или сохранял.

Каждое неосторожное действие в Tinder, каждое полупросмотренное видео TikTok, каждая спонтанная покупка – все это отслеживаются. Это природа Интернета, в которой мы оказались. Конечно, компаниям не нужно собирать столько данных или хранить их навсегда.

Политика конфиденциальности часто оправдывает сбор данных, объясняя, что это связано с безопасностью. Большие технологические компании говорят, что отслеживание вашей деятельности помогает им находить и устранять фейковые аккаунты. Сообщается, что компании не будет использовать данные против наших интересов, но даже несмотря на это, информация все равно где-то сохраняется, уязвима к кибератакам или к изменениям политики конфиденциальности, на которые вы могли бы случайно согласиться. Такие данные также может потребовать правоохранительная служба при расследовании. Например, ФБР получило и контролировало данные пользователей TikTok о десятках протестующих против BLM в 2020 году.

Поскольку TikTok – это платформа для детей и подростков, особенно беспокоит то, что происходит с данными несовершеннолетних пользователей. 13 января 2021 года TikTok объявил, что изменит настройки по умолчанию для пользователей в возрасте до 16 лет на частные. Решение было принято после того, как 12-летний ребенок в Великобритании подал иск на платформу, утверждая, что компания незаконно использует данные детей для обеспечения своего алгоритма.

Вы сами решаете, хотите продолжать пользоваться TikTok или нет. Но помните – просмотр без учетной записи не делает вас анонимным.