Об этом говорится в материале Vice.
Вдруг всех заинтересовало, какие данные собирает материнская компания TikTok ByteDance. Но, несмотря на заявления администрации Трампа о том, что Китай может шпионить за вами через любимое развлекательное приложение, нет никаких доказательств того, что ваши данные менее безопасны в руках китайской компании, чем в американских, например Facebook и Amazon.
Фактически, в июле 2020 года Европейский суд расторг соглашение о конфиденциальности между ЕС и США, известное как Щит конфиденциальности. Отмечалось, что законы о национальной безопасности США угрожают данным граждан ЕС.
Корреспондент издания воспользовался Общим регламентом ЕС о защите данных (GDPR) и попросил TikTok прислать все данные, которые они получили о нем. Это может сделать любой в ЕС – вот шаблон, которым он воспользовался.
Отметим, что мужчина никогда не создавал профиль в TikTok. Если вы открываете вебсайт в своем браузере, вы можете просматривать содержимое без регистрации, хотя определенные функции можно использовать только с профилем.
Интересно, что некоторые пользователи также могут просматривать содержимое без учетной записи, тогда как другие должны зарегистрироваться. TikTok не ответил на запрос относительно этого различия.
Корреспондент в течение двух месяцев активно пользовался TikTok, но не регистрировался. Согласно данным, мужчина ежедневно просматривал 30 видео, тогда как среднестатистический пользователь просматривает ежедневно 184 видео.
Когда у вас нет учетной записи, TikTok часто заявляет, что не может идентифицировать ваши данные, поскольку не может подтвердить личность человека, который делает запрос. Так произошло в случае с корреспондентом издания.
“К сожалению, мы не можем найти аккаунт, связанный с адресом электронной почты”, – ответили они.
Позже в компании попросили предоставить более подробную информацию, например, имя пользователя или “любую другую адрес электронной почты или номер телефона, который использовался для регистрации”.
Однако в политике конфиденциальности TikTok указано, что они “собирают определенную информацию от вас, когда вы используете платформу, в том числе когда вы используете программу без учетной записи”. К этой “технической информации” входит ваш IP-адрес, оператор мобильной связи, часовой пояс и тому подобное.
Итак, TikTok собрал данные, из личного устройства корреспондента – идентифицированного с помощью определенной строки цифр. Поскольку у мужчины не было аккаунта, подтверждающего его личность, они бы не передавали ему информацию. Несмотря на это они продолжали использовать данные различными способами. Например, обменивались информацией с Facebook более 595 раз, о чем Facebook рассказывает в разделе Деятельность вне Facebook. Эти обмены данными TikTok связывает с личным профилем мужчины в Facebook.
Позже корреспондент доказал, что является законным владельцем данных, присоединив к запросу свой IP-адрес, а также код, идентифицирующий его устройство. Этот код позволяет разработчикам программ распознавать одно и то же устройство в различных программах.
“Получив эту информацию, TikTok согласился прислать мне мои данные. Мне сказали посетить их справочный центр, выбрать “Сообщить о проблеме” и ввести информацию, о которой я упомянул выше, в разделе отзывов”, – отметил мужчина.
В течение двух месяцев после первого запроса корреспондент получил два защищены паролем файла Excel и ключ для открытия в отдельном электронном письме. Первый файл состоял из таблицы с почти 1900 строк, в которой хранилась вся история просмотров. В другом файле, “Данные пользователя и активность”, была таблица с 15886 строками и 24 столбцами. Это 381264 единицы данных, фиксирующие непродолжительный опыт пользования приложением до мельчайших деталей.
“Файл истории видео не удивил. Но я был по-настоящему шокирован количеством данных, которые отслеживаются, когда я просто просматривал видео на своем телефоне. В файле были записаны все действия в программе и отметка времени. Также он знал мой тип устройства и разрешение экрана, телефонного оператора, операционную систему, IP-адрес и другой идентификационный код устройства (отличный от того, который я указал в своем запросе)”, – отметил корреспондент.
Например, TikTok записывал, когда мужчина искал или воспроизводил видео, а также многие другие изменения, о которых платформа не предупредила в своем разделе конфиденциальности. В 2018 году корреспондент делал запрос по данных в Amazon и получил подобную таблицу со всеми продуктами, которые он искал, нажимал, покупал или сохранял.
Каждое неосторожное действие в Tinder, каждое полупросмотренное видео TikTok, каждая спонтанная покупка – все это отслеживаются. Это природа Интернета, в которой мы оказались. Конечно, компаниям не нужно собирать столько данных или хранить их навсегда.
Политика конфиденциальности часто оправдывает сбор данных, объясняя, что это связано с безопасностью. Большие технологические компании говорят, что отслеживание вашей деятельности помогает им находить и устранять фейковые аккаунты. Сообщается, что компании не будет использовать данные против наших интересов, но даже несмотря на это, информация все равно где-то сохраняется, уязвима к кибератакам или к изменениям политики конфиденциальности, на которые вы могли бы случайно согласиться. Такие данные также может потребовать правоохранительная служба при расследовании. Например, ФБР получило и контролировало данные пользователей TikTok о десятках протестующих против BLM в 2020 году.
Поскольку TikTok – это платформа для детей и подростков, особенно беспокоит то, что происходит с данными несовершеннолетних пользователей. 13 января 2021 года TikTok объявил, что изменит настройки по умолчанию для пользователей в возрасте до 16 лет на частные. Решение было принято после того, как 12-летний ребенок в Великобритании подал иск на платформу, утверждая, что компания незаконно использует данные детей для обеспечения своего алгоритма.
Вы сами решаете, хотите продолжать пользоваться TikTok или нет. Но помните – просмотр без учетной записи не делает вас анонимным.
- Итальянский регуляторный орган по надзору за конфиденциальностью данных приказал социальной сети TikTok заблокировать все учетные записи пользователей в Италии, возраст которых невозможно подтвердить. Решение приняли в пятницу, 22 января после смерти 10-летней девочки.