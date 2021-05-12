Про це повідомляє видання Axios, посилаючись на власні джерела.

Очікується, що пілотна програма допоможе користувачам знайти роботу на TikTok і зв’язатися з компаніями, які шукають кандидатів, а бренди зможуть використовувати соцмережу як ще один канал найму.

Наразі соцмережа тестує цей сервіс з невеликою групою компаній.

Платформа не є продуктом, інтегрованим у сам TikTok, а являє собою окрему вебсторінку, доступну через застосунок TikTok, де бренди можуть розміщувати вакансії.

Цікаво, що користувачі можуть розміщувати на сайті відеорезюме, замість традиційного. Ідея полягає в тому, щоб вони унікальним чином розповідали про свою роботу і досвід.