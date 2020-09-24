Об этом сообщает телеканал CNBC.
По словам директора соцсети по связям с правительствами и общественностью в Европе Тео Бертрама, в России репутация страны, дискриминирует ЛГБТ-сообщество.
“Российский закон ужасный … но, к сожалению, мы должны выполнять требования страны, в которой работаем”, – отметил он.
Модерация контента – важная задача для компаний, занимающихся социальными сетями, и не всегда легко найти правильный баланс между удалением и разрешением контента. Как и Facebook, и YouTube, TikTok полагается на алгоритмы и тысячи модераторов-людей, чтобы обнаруживать и удалять контент, нарушающий его политику.
Во втором отчете о прозрачности, опубликованном во вторник, в TikTok заявили, что удалили более 104 миллионов видео за первые шесть месяцев года.
На видео, содержащие “наготу взрослых и действия сексуального характера”, пришлось 30,9% всех удаленных видео, а на “самоубийства, членовредительство и опасные действия” – 13,4%. Контент, содержащий употребление наркотиков и разжигание ненависти, также удалялся.
- Дональда Трампа-младшего, сына президента США заблокировали в соцсети Twitter после распространения им видео, которое содержало дезинформацию о коронавирусе.