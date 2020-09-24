Видеосервис TikTok за пять месяцев удалил более 500 роликов по запросу властей разных стран, половину из того видео удалил по требованию России.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

По словам директора соцсети по связям с правительствами и общественностью в Европе Тео Бертрама, в России репутация страны, дискриминирует ЛГБТ-сообщество.

“Российский закон ужасный … но, к сожалению, мы должны выполнять требования страны, в которой работаем”, – отметил он.

Модерация контента – важная задача для компаний, занимающихся социальными сетями, и не всегда легко найти правильный баланс между удалением и разрешением контента. Как и Facebook, и YouTube, TikTok полагается на алгоритмы и тысячи модераторов-людей, чтобы обнаруживать и удалять контент, нарушающий его политику.

Во втором отчете о прозрачности, опубликованном во вторник, в TikTok заявили, что удалили более 104 миллионов видео за первые шесть месяцев года.

На видео, содержащие “наготу взрослых и действия сексуального характера”, пришлось 30,9% всех удаленных видео, а на “самоубийства, членовредительство и опасные действия” – 13,4%. Контент, содержащий употребление наркотиков и разжигание ненависти, также удалялся.