Об этом пишет The Verge.

В частности, новая функция позволяет родителям связывать учетные записи своих детей со своими, где они смогут отключать прямые сообщения, включать режим ограниченного содержимого и устанавливать временные ограничения экрана.

По данным издания, внедрение родительского контроля связано с тем, что в феврале 2019 года компания выплатила Федеральной комиссии по торговле США 5,7 миллиона долларов за предполагаемые нарушения закона о неприкосновенности частной жизни детей, в частности, за то, что пользователи младше 13 лет могли зарегистрироваться без согласия родителей.

Теперь, благодаря новой функции, родители смогут удаленно управлять настройками ребенка со своего телефона. Раньше им приходилось устанавливать эти ограничения в приложении на устройстве ребенка.