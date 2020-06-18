Социальная сеть TikTok объявила о планах по привлечению сотен экспертов и учреждений для производства образовательного контента.

Об этом сообщается в материале британской службы BBC.

Отмечается, что благотворительные организации и университеты будут платить за создание контента для социальной сети.

На данный момент TikTok загрузили на разные платформы уже больше двух миллиардов раз. Приложение позволяет создавать видео с фоновой музыкой длиной до 15 секунд.

По словам Генерального менеджера социальной сети в Европе Рича Уотерворта, в компании заметили интерес пользователей к обучающим видео, а хештег #LearnOnTikTok набрал больше 7 миллиардов просмотров.

“В дальнейшем LearnOnTikTok – это то, что мы инвестируем в партнеров и создателей контента с широким спектром профессионального контента. Мы думаем, что это касается использования возможностей TikTok для обучения: эффектов, звука, переходов, инструментов, которые делают его так увлекательно и весело, чтобы люди получали удовольствие от обучения”, – сказал он.

По мнению менеджера по социальным медиа в организации, управляющей больше чем 400 историческими местами Великобритании Мартина Джеффриса, TikTok имеет доступ к молодой аудитории, а потому дает возможность изучения различных типов контента.

В свою очередь старший преподаватель университета Сандерленда Элизабет Хидсон подметила, что приложение создает короткометражный контент, что соответствует уже существующей тендеции в онлайн-обучении.

“Большинство из нас знакомо с идеей поиска в интернете обучающие видео. Эта идея обучения уже хорошо зарекомендовала себя в онлайн-образовании – мы называем это микрообучением”, – пояснила она.

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