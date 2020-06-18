Об этом сообщается в материале британской службы BBC.
Отмечается, что благотворительные организации и университеты будут платить за создание контента для социальной сети.
На данный момент TikTok загрузили на разные платформы уже больше двух миллиардов раз. Приложение позволяет создавать видео с фоновой музыкой длиной до 15 секунд.
По словам Генерального менеджера социальной сети в Европе Рича Уотерворта, в компании заметили интерес пользователей к обучающим видео, а хештег #LearnOnTikTok набрал больше 7 миллиардов просмотров.
“В дальнейшем LearnOnTikTok – это то, что мы инвестируем в партнеров и создателей контента с широким спектром профессионального контента. Мы думаем, что это касается использования возможностей TikTok для обучения: эффектов, звука, переходов, инструментов, которые делают его так увлекательно и весело, чтобы люди получали удовольствие от обучения”, – сказал он.
По мнению менеджера по социальным медиа в организации, управляющей больше чем 400 историческими местами Великобритании Мартина Джеффриса, TikTok имеет доступ к молодой аудитории, а потому дает возможность изучения различных типов контента.
В свою очередь старший преподаватель университета Сандерленда Элизабет Хидсон подметила, что приложение создает короткометражный контент, что соответствует уже существующей тендеции в онлайн-обучении.
“Большинство из нас знакомо с идеей поиска в интернете обучающие видео. Эта идея обучения уже хорошо зарекомендовала себя в онлайн-образовании – мы называем это микрообучением”, – пояснила она.
Ранее стало известно, что Zoom не обеспечивает сквозное шифрование видеозвонков. Кроме того, на платформу Zoom подали в суд из-за скрытого распространения персональных данных.
Google запретил своим сотрудникам на их гаджетах использовать популярное приложение для видеоконференций Zoom.
- Cенат США также велел членам не использовать приложение Zoom для проведения видеоконференций.
- В Сингапуре во время Zoom-трансляции урока хакеры вывели на экран непристойные изображения. После власти запретили проводить уроки с помощью системы Zoom.