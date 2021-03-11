Covid-19 Украина

обновлено 11.03.2021 в 21:02

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TikTok вводит новые функции для борьбы с буллингом

Разработчики социальной сети TikTok объявили о введении новых функций, для борьбы с буллингом. В частности, вводятся фильтр комментариев и подсказки к комментариям.

Четверг, 11 марта 2021, 21:01

Об этом говорится в блоге компании.

По мнению разработчиков, новые функции помогут пользователю более осознанно относиться к комментариям, которые он оставляет под публикациями авторов видео. Фильтр комментариев позволит авторам роликов определять, какие комментарии могут публиковаться под их видео, а какие оставлять запрещено.

После того как функция фильтрации будет введена, владельцы TikTok-аккаунтов смогут одобрять комментарий, прежде чем он появится под их роликом.

С помощью функции оценки комментариев пользователи получат возможность оценить свой комментарий с точки зрения уместности перед его публикацией. Опция также напомнит о необходимости соблюдения правил платформы.

Сейчас в TikTok действуют фильтры для отсеивания агрессивных и нецензурных комментариев. Пользователь может отсеивать спам и оскорбления по заданному слову.

  • Ранее стриминговый сервис Netflix запустил собственную версию TikTok, в которой можно смотреть забавные ролики из фильмов и сериалов.
  • Ранее сообщалось, что популярная социальная сеть Instagram тестирует вертикальное перелистывание Stories. Такая же функция доступна в TikTok.
Теги: булінг, TikTok, булінг, травля

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