Об этом пишет Deadline.
Проект вновь объединил Суинтон и режиссера Джоанну Хогг, с которой они недавно работали над фильмом “Сувенир” и грядущим фильмом “Сувенир 2”.
Детективная драма повествует историю дочери среднего возраста и ее пожилой матери, которым предстоит столкнуться с давно похороненными секретами, когда они вернутся в свое семейное поместье.
Продюсерами фильма являются продюсеры “Нормальных людей”, “Фаворита” и “Комнаты” – Element Pictures и JWH Films.
Исполнительным продюсером выступил Мартин Скорсезе.
Также предполагается, что в фильме сыграют Джозеф Майделл, Карли Дэвис и Алфи Санки-Грин.
- Ранее сообщалось, что 60-летняя британская актриса и обладательница Оскара Тильда Суинтон сделала каминг-аут и призналась, что она квир.