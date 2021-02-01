Британская актриса Тильда Суинтон сыграла главную роль в новом фильме Джоанны Хогг (The Eternal Daughter), который тайно снимался во время локдауна в Уэльсе.

Об этом пишет Deadline.

Проект вновь объединил Суинтон и режиссера Джоанну Хогг, с которой они недавно работали над фильмом “Сувенир” и грядущим фильмом “Сувенир 2”.

Детективная драма повествует историю дочери среднего возраста и ее пожилой матери, которым предстоит столкнуться с давно похороненными секретами, когда они вернутся в свое семейное поместье.

Продюсерами фильма являются продюсеры “Нормальных людей”, “Фаворита” и “Комнаты” – Element Pictures и JWH Films.

Исполнительным продюсером выступил Мартин Скорсезе.

Также предполагается, что в фильме сыграют Джозеф Майделл, Карли Дэвис и Алфи Санки-Грин.