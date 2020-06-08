Об этом сообщается на сайте журнала Time.

Так, на обложке, которая была создана в рамках проекта журнала “Сто влиятельных женщин года“, Time разместил Опал Томети, Алисию Гарза и Патрисс Каллорс. Все они являются основательницами интернационального движения активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения – Black Lives Matter.

Опал Томети – нигерийско-американская правозащитница, писательница, стратег и общественный деятель. В настоящее время она является исполнительным директором BAJI. Томети выступает против расового неравенства, с которым сталкиваются чернокожие люди.

Алисия Гарза – американская правозащитница и автор статей. Она занимается вопросами здоровья, студенческих услуг и прав, прав домашних работников, искоренением жестокости полиции, борьбой с расизмом и насилием в отношении чернокожих и трансгендерных людей. В настоящее время она руководит специальными проектами в Национальном альянсе домашних работников. Гарза также является руководителем лаборатории Black Futures.

Патрисс Каллорс – американская художница и активистка. Она является сторонником отмены тюрем в Лос-Анджелесе.

Одна из основательниц движения Опал Томети рассказала, чем нынешние протесты после убийства Джорджа Флойда отличаются от тех, что были раньше.

По ее словам, варварское убийство Джорджа Флойда “вызвало много гнева, возмущения и разочарования”. Это убийство произошло во время эпидемии, когда люди сидели по домам, кто-то ухаживал за больными близкими, у кого-то было много страха и беспокойства о завтрашнем дне. “У нас миллионы людей, которые потеряли свои рабочие места и подали на пособие по безработице и живут от зарплаты до зарплаты. Я полагаю, что они просто сыты по горло и полностью вне себя от горя, беспокойства и отчаяния, потому что у правительства нет достойного и всеобъемлющего плана действий, направленного на решение основных проблем, с которыми сталкивается среднестатистический американец”, – сказала Опал, пишет издание The New Yorker.

По ее словам, если раньше люди ходили на работу, то сейчас во время карантина они сидят дома, они более чувствительны к происходящему.

“Люди, которые обычно были бы на работе, теперь имеют время пойти на протест или митинг, и у них есть время подумать, почему они так много боролись”, – сказала Опал, подчеркнув, что люди обеспокоены жестокостью полиции.

“Люди понимают, что жизнь в США наполнена всевозможными неравенствами и несправедливостью, и что скрытое предубеждение и явный расизм заложены в способе, которым полиция руководствуется в этой стране. И когда вы начинаете думать об этом в историческом аспекте, она (полиция) была основана как рабский патруль. Эволюция полицейской деятельности коренится в этом. Люди осознают это”.

Движение Black Lives Matter – это ответ на оправдательный приговор волонтеру-патрульному Джорджу Циммерману – убийце 17-летнего чернокожего Трейвона Мартина. Трагедия произошла в 2012 году во Флориде. Тогда Джордж Циммерман, совершая обход района в качестве волонтера-патрульного, сообщил в службу 911, что видит “подозрительного парня”. Он также сообщил диспетчеру, что парень побежал к заднему выходу из жилого комплекса. Диспетчер просил не бежать за ним, но патрульный не послушался. В результате завязавшейся драки Джордж Циммерман выстрелил в грудь подростку, от чего тот умер. У парня оружия не было. В июле 2013 года суд присяжных единогласно оправдал патрульного, признав, что он действовал в целях самообороны.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.