Фото обложки опубликовала британская супермодель Наоми Кэмпбелл.

Так, на обложке, которая была создана в рамках проекта журнала “сто влиятельных женщин года“, Time разместил Опалу Томети, Алисию Гарза и Патриссу Каллорс. Все они являются основательницами интернационального движения активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения – Black Lives Matter.

Опал Томети – нигерийско-американская правозащитница, писательница, стратег и общественный деятель. В настоящее время она является исполнительным директором BAJI. Томети выступает против расового неравенства, с которым сталкиваются чернокожие люди.

Алисия Гарза – американская правозащитница и автор статей. Она занимается вопросами здоровья, студенческих услуг и прав, прав домашних работников, искоренением жестокости полиции, борьбой с расизмом и насилием в отношении чернокожих и трансгендерных людей. В настоящее время она руководит специальными проектами в Национальном альянсе домашних работников. Гарза также является руководителем лаборатории Black Futures.

Патрисса Каллорс – американская художница и активистка. Она является сторонником отмены тюрем в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.