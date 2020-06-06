Фото обложки опубликовала британская супермодель Наоми Кэмпбелл.
Так, на обложке, которая была создана в рамках проекта журнала “сто влиятельных женщин года“, Time разместил Опалу Томети, Алисию Гарза и Патриссу Каллорс. Все они являются основательницами интернационального движения активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения – Black Lives Matter.
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Introducing the 100 Women of the Year project—a chance to spotlight influential women who have been so often overshadowed by history. To recognize these women, we embarked on a historic project: selecting a woman or group to represent each year from 1920 to 2019, and then creating a TIME cover for them. Each cover is visually emblematic of the period its subject represents. Read the stories behind the 100 #womenoftheyear covers at the link in bio.
Опал Томети – нигерийско-американская правозащитница, писательница, стратег и общественный деятель. В настоящее время она является исполнительным директором BAJI. Томети выступает против расового неравенства, с которым сталкиваются чернокожие люди.
Алисия Гарза – американская правозащитница и автор статей. Она занимается вопросами здоровья, студенческих услуг и прав, прав домашних работников, искоренением жестокости полиции, борьбой с расизмом и насилием в отношении чернокожих и трансгендерных людей. В настоящее время она руководит специальными проектами в Национальном альянсе домашних работников. Гарза также является руководителем лаборатории Black Futures.
Патрисса Каллорс – американская художница и активистка. Она является сторонником отмены тюрем в Лос-Анджелесе.
Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
- 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. Протесты продолжаются по сей день.
- По состоянию на 4 июня во время протестов в США уже были задержаны более 10 тысяч человек.