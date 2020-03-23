Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что ее команда приостанавливает оппозиционность по отношению к действующей власти в связи с пандемией COVID-19.

Соответствующее заявление она сделала в эфире ток-шоу “Свобода слова” на ICTV.

Так Тимошенко, обращаясь к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, заявила, что ее команда понимает, с какими вызовами действующая власть сталкивается в связи с пандемией COVID-19, а потом “приостанавливает оппозиционность” и выражает поддержку правительству и президенту.

“Господин премьер-министр, я совершенно точно понимаю, какой сейчас ком проблем лег на плечи украинской власти. И поэтому наша команда сознательно решила приостановить оппозиционность, приостановить вообще любые политические пикетирования, противостояния. Мы сейчас приняли решение сделать все, чтобы помочь и вам и правительству и президенту. Всеми нашими знаниями и возможностями, как в этой ситуации проходить такой трудный этап нашей жизни”, — сказала Тимошенко.

В ответ на это глава правительства поблагодарил Тимошенко за “конструктивную позицию”.

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