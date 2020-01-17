Лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко устроили новогодний корпоратив, на котором она была в роли полицейского.

Об этом сообщают источники #Букв в партии.

Уточняется, что полицейским Тимошенко была на корпоративе партии, а такой сценарий развлечений придумали молодые депутаты.

Праздник прошел на старый Новый год. Изначально в партии отказались от корпоратива из-за нехватки денег, но потом все же несколько молодых депутатов арендовали ресторан.

Во время праздника присутствующих разделили на несколько команд и предложили сыграть в игру в стиле детектива Агаты Кристи, где отец лишает детей наследства, а потом загадочно умирает.

По словам членов партии, Юлии Тимошенко такой праздник понравился.