Об этом сообщают источники #Букв в партии.
Уточняется, что полицейским Тимошенко была на корпоративе партии, а такой сценарий развлечений придумали молодые депутаты.
Праздник прошел на старый Новый год. Изначально в партии отказались от корпоратива из-за нехватки денег, но потом все же несколько молодых депутатов арендовали ресторан.
Во время праздника присутствующих разделили на несколько команд и предложили сыграть в игру в стиле детектива Агаты Кристи, где отец лишает детей наследства, а потом загадочно умирает.
По словам членов партии, Юлии Тимошенко такой праздник понравился.
- Лидер политической партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко еще в начале президентской каденции Владимира Зеленского предлагала ему кадровую помощь в рамках реализации программы “Новый курс”. Но Президент утверждает, что Тимошенко пыталась продвинуть “своих людей”.
- Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель поддержала его сексистские оскорбления в адрес лидера “Батькивщины” Юлии Тимошенко.
- После этого лидер политической партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко ответила Президенту Владимиру Зеленскому, который ранее позволил себе троллинг в ее адрес.