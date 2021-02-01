Об этом она заявила на брифинге после окончания согласительного совета, передает LB.ua.

“Я могу сказать так. Как дважды премьер-министр, я не просто знаю, в какой ситуации сейчас страна. А я вижу практически трагическое развитие событий. Когда летит в пропасть все: экономика, социальная сфера, доходы и жизни людей. Страна теряет свой суверенитет по всем направлениям абсолютно. Практически страной управляют против интересов украинцев. Поэтому я не раз говорила и сейчас хочу сказать, что единственный выход из этой ситуации – это объединение всех политических сил. Потому что зло сейчас лежит не между Востоком и Западом Украины. Не между партиями. Сегодня зло – это такая черная стратегия, которая ликвидирует украинскую нацию и суверенитет украинского государства. Я считаю, что сейчас должны собраться все национальные силы. Без исключения. И объединиться вокруг того, чтобы вернуть Украину на путь развития и возрождения, становления… Вокруг этого надо объединяться”, – заявила она.

Отвечая на вопрос о возможном создании новой коалиции “Батькивщины” с фракцией “Слуги народа” и группой “Довира” после вероятного исключения нардепа СН Александра Дубинского и выхода некоторых парламентариев из фракции “Слуги”, она отметила, что партия готова объединяться.

“Если такое объединение президент инициирует, тотальное, полное и комплексное объединение ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом участвовать”, – пообещала она.