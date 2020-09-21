Экс-президент Украины Виктор Янукович, близкие к нему бизнесмен Сергей Курченко и политтехнолог Пол Манафорт, олигарх Дмитрий Фирташ и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, вероятно, пользовались услугами латвийских банков при выводе или отмывании средств.

Об этом сообщает некоммерческая организация Re:Baltica (Балтийский центр журналистских расследований) со ссылкой на документы из досье FinCEN.

Re:Baltica является членом Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), который в воскресенье опубликовал данные о нелегальных банковских операциях по всеми миру.

Речь идет об утечке секретных документов из досье FinCEN – специального подразделения по противодействию финансовым преступлениям, которое входит в структуру министерства финансов США. Это более 2500 документов. Большая часть из них – отчеты, которые банки в соответствии с законом отправляли министерству финансов США в период с 2000 по 2017 годы.

Файлы FinCEN оказались в распоряжении американского издания BuzzFeed News. Оно передало их Международному консорциуму журналистов-расследователей (объединяет представителей 108 новостных организаций в 88 странах). Впоследствии их на протяжении 16 месяцев анализировали около 400 журналистов.

Как отмечают журналисты Re:Baltica, файлы FinCEN “позволяют получить представление о латвийских банках, которыми пользовался украинский президент-беглец Виктор Янукович, его соратники и противники”.

Виктор Янукович

Так, после свержения Януковича появилась информация о том, что часть похищенных им денежных средств прошла через Латвию.

Как сообщает Re:Baltica, файлы FinCEN включают несколько документов, в которых отслеживается движение денег Януковича и его окружения.

Одной из компаний, причастных к хищению государственных средств, была “Mako Holding” – холдинг старшего сына Януковича Александра.

Холдинг работал в сферах энергетики и недвижимости и имел дочерние компании в Украине, Нидерландах и Швейцарии. Швейцарская дочерняя компания “Mako Trading SA” отправила и получила несколько платежей от компаний со счетами в Латвии.

В декабре 2012 года “Mako Trading” направила 800 тысяч долларов США на счет в Aizkraukles Banka в Латвии (ныне ABLV Bank) в пользу компании Industrial Commodities Trade SA.

В свою очередь компания Elberg Invest LLP перевела 1,8 млн долларов со своего счета в Baltikums Bank на счет швейцарской “Mako Trading SA.” (это происходило с августа 2013 года по февраль 2014 года).

Как отмечают журналисты Re:Baltica, Industrial Commodities Trade S.A. (была зарегистрирована в Панаме) и Elberg Invest LLP (зарегистрирована в Лондоне) напоминают фиктивные компании.

Как указано в материале, еще одна компания, тесно связанная с самим Виктором Януковичем, – это Fineroad Business LLP, у которой был открыт счет в латвийском Baltic International Bank.

После того, как Янукович бежал из Киева, в его резиденции в Межигорье было обнаружено множество документов с указанием компаний, которые могли владеть некоторыми из его активов. В тех документах фигурировала и компания Fineroad Business.

В документах из досье FinCEN говорится, что в 2013 году Fineroad Business LLP осуществила несколько переводов на общую сумму в 2,3 млн долларов “для инвестиций в Украину” со своего счета в Baltic International Bank на свой же счет в украинском банке.

Олигарх Дмитрий Фирташ

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ, заработавший состояние на торговле газом и производстве химикатов, возможно, использовал латвийский банк Trasta Komercbanka для отмывания миллионов долларов, покупая ювелирные изделия и развивая проекты в сфере недвижимости.

К такому заключению пришли журналисты Re:Baltica, ссылаясь на два отчета FinCEN. В этих отчетах раскрываются транзакции, указывающие на то, что Фирташ мог использовать подставные компании для отмывания денег и сокрытия своей собственности. Некоторые операции были выполнены через офшорные компании со счетами в Trasta Komercbanka в Латвии и его филиале на Кипре.

В отчете FinCEN в адрес отделения ФБР в Чикаго высказывалось подозрение, что недвижимость и другая инвестиционная деятельность Фирташа использовались в качестве прикрытия для перевода средств через офшоры для дачи взяток украинским чиновникам

Одним из таких офшоров была компания Ladis Holding Ltd, которая перевела 68 млн долларов “неустановленным бенефициарам для проектов развития недвижимости”. Компания с таким же названием Ladis Holding Ltd имела счет в Trasta Komercbanka, а ее конечным бенефициарным владельцем был Фирташ.

В отчетах упоминаются и две другие подставные компании со счетами в Trasta Komercbanka. Одна из них, “Centragas”, в период с 2012 по 2013 гг. получила не менее 2,3 млн долларов от украинского банка, принадлежащего самому Фирташу.

Стоит отметить, что компания с таким же названием “Centragas Holding AG” (принадлежащая Фирташу) вместе с российским “Газпромом” были акционерами “Росукрэнерго”.

Другая подставная компания со счетом в Trasta Komercbanka, Sternako Ventures LTD, получила в 2013 году не менее 22 млн долларов. Она входила в состав Ostchem – холдинга, принадлежащего Фирташу.

А связанная с Фирташем офшорная компания DF Investments Limited в период с 2012 по 2014 гг. перечислила 6,2 млн долларов со своего счета в кипрском филиале Trasta Komercbanka для оплаты ювелирных изделий, самолетов и прочего.

Стоит отметить, что латвийский банк Trasta Komercbanka сейчас находится на стадии ликвидации. Он лишился лицензии в 2016 году, отчасти из-за “серьезных и постоянных нарушений положений о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”.

Как известно, Дмитрий Фирташ был арестован в марте 2014 в Австрии, где он проживает. Арест был произведен по запросу властей США. Его обвиняют в даче взятки для получения разрешения на добычу титана в Индии. Фирташ оспаривает возможную экстрадицию в США.

Украинский беглый бизнесмен Сергей Курченко

Курченко был близким соратником Виктора Януковича. В Украине бизнесмен обвиняется в финансовых преступлениях, в том числе в хищении государственных средств.

Как пишут журналисты Re:Baltica, когда речь заходит о деловых отношениях Курченко, всплывает название латвийского ABLV Bank.

В 2015 году на счетах банка были арестованы и заморожены средства Курченко на сумму 80 млн долларов. Банк ABLV Bank начал обслуживать компании, связанные с Курченко, в 2012 году.

Согласно документам FinCEN, Курченко перечислил миллиарды долларов через счета фиктивной компании, открытые в ABLV Bank.

Несмотря на то, что бизнесмен был внесен в санкционный список США в 2015 году, в ABLV были открыты как минимум девять счетов подставных компаний, связанных с ним.

ABLV Bank в настоящее время находится в процессе ликвидации.

Американский лоббист Пол Манафорт

Американский лоббист и политический консультант Пол Манафорт, осужденный в США за мошенничество, годами сотрудничал с теперь уже бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Манафорт также сотрудничал с российскими и украинскими олигархами, в том числе с алюминиевым магнатом, россиянином Олегом Дерипаской и украинцем Дмитрием Фирташем.

В 2019 году лоббист был осужден в США за налоговые преступления и мошенничество. Согласно обвинительному заключению, Манафорт и его партнер Ричард Гейтс представляли президента Януковича, его Партию регионов и “ее преемника” после того, как Янукович бежал в Россию.

Чтобы скрыть доходы от властей США, Манафорт и Гейтс использовали сеть офшорных компаний. Одной из них могла быть фирма “Englestead Ltd”.

В декабре 2010 года Манафорт получил 721 878 долларов на свой банковский счет в латвийском ABLV Bank от зарегистрированной в Белизе компании, которая, согласно судебным документам, якобы была связана с украинским олигархом Игорем Коломойским.

В 2012 году Манафорт получил деньги от “Novirex Sales LLP”, у которой были открыты банковские счета в ABLV Bank и Baltikums Bank. Согласно показаниям делового партнера Манафорта – Гейтса, “Novirex Sales” была связана с Андреем Клюевым – близким соратником Януковича.

В период с апреля 2010 года по декабрь 2013-го “Novirex Sales” осуществила платежи на сумму не менее 188 млн долларов США (в основном со своих счетов в ABLV Bank и Baltikums Bank). Часть этих средств – 400 тыс. долларов – была перечислена компании “Olivenia Trading Ltd”, принадлежащей или контролируемой Манафортом.

Юлия Тимошенко

Согласно документам FinCEN, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко могла вывести деньги из нашей страны. Часть средств, возможно, была выведена через Латвию.

Так, в 2016 году неназванный банк сообщил FinCEN о нескольких офшорных компаниях, которые могли иметь отношение к Тимошенко и переводам крупных сумм в Канаду. Две из указанных банком компаний – Ringatta Project Ltd. и Woodmark Sales Inc. – открыли счета в латвийском “ПриватБанке”. В период с марта по декабрь 2014 года (вскоре после выхода Тимошенко на свободу в Украине) на эти счета были отправлены и получены переводы на сумму почти $ 16,5 млн.

Как отмечает Re:Baltica, при поиске информации об этих компаниях оказалось, что в реальности они никогда не существовали. Обе зарегистрированы в Белизе, но никакой деятельности не ведут.

На запрос Re:Baltica о связи Тимошенко с Ringatta Project Ltd. и Woodmark Sales Inc. в пресс-службе партии “Батькивщина” не ответили.