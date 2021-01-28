Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко наклеила на свой мобильный телефон защитную пленку: видимо для того, чтобы осложнить для журналистов возможность фиксировать переписки.

Данный момент удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.

Так, еще вчера лидер “Батькивщины” “засветила” в зале заседаний Верховной Рады чат, в котором общаются главы фракций ВР.

Днем ранее удалось зафиксировать переписку Тимошенко с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Глава ОПУ также звонил политику во время заседания Рады.

Сегодня же на телефоне Юлии Тимошенко появилась защитная пленка, которая не дает возможности увидеть, с кем и о чем политик общается.