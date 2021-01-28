Данный момент удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.
Так, еще вчера лидер “Батькивщины” “засветила” в зале заседаний Верховной Рады чат, в котором общаются главы фракций ВР.
Днем ранее удалось зафиксировать переписку Тимошенко с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Глава ОПУ также звонил политику во время заседания Рады.
Сегодня же на телефоне Юлии Тимошенко появилась защитная пленка, которая не дает возможности увидеть, с кем и о чем политик общается.
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- У фракции “Слуги народа” появилось мобильное приложение, в котором для народных депутатов устраивают опросы по поддержке тех или иных законопроектов. Указанный факт удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.