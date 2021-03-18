Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко погодилася зняти з розгляду свої правки до законопроєкту про "земельну децентралізацію". Цьому передувала цікава переписка в чаті.

Про це інформує кореспондент #Букв.

Йдеться про документ №2194. Це один із проєктів земельної реформи.

Він, серед іншого, передбачає, що всі землі державної власності за межами населених пунктів, крім тих, які потрібні державі для виконання своїх функцій, переходять у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст.

До цього законопроєкту було подано 3128 пропозицій та поправок. Основний масив правок внесли нардепи від “Батьківщини” та “ОПЗЖ”.

Відтак, Рада уже кілька днів розглядає лише один законопроєкт і не має можливості перейти до інших питань.

Сьогодні в об’єктив фотокореспондента #Букв потрапила переписка в чаті між нардепом від “Батьківщини” Олександром Абдулліним та медіаконсультанткою Катериною Лебедєвою (є однією з політтехнологів партії).

Лебедєва повідомила, що ситуація із “блокуванням роботи” Ради правками “дуже погано сприймається”. “Уже всі починають рахувати гроші, 20 млн грн день роботи парламенту”, – наголошувалося в повідомленні.

Варто зазначити, що “розцінки” дня роботи Верховної Ради напередодні оприлюднила у Facebook нардеп “Голосу” Юлія Клименко.

Цю переписку з Лебедєвою Абдуллін показав Юлії Тимошенко.

Через деякий час стало відомо, що вона вже не наполягає на розгляді усіх своїх правок. Відповідне оголошення зробив перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук.

“Є домовленість, що ми даємо 10 хвилин виступу взамін на ваші подальші правки”, – заявив Стефанчук, звертаючись до Тимошенко.

Під час свого виступу лідер “Батьківщини” підтвердила, що “дійсно вирішила попросити замість всіх наших правок 10 хвилин часу”. Вона заявила, що нардепи в залі “не можуть бути по різні боки барикад” у питанні землі.

Тимошенко також закликала не ухвалювати законопроєкт, а “провести дискусію і ухвалити стратегію розвитку українського фермерства”.