Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает закрепить в Конституции "традиционную семью", которая состоит из союза мужчина и женщины.

Об этом она заявила в эфире политического ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

У Тимошенко спросили, каково ее отношении к межфракционному объединению, созданному для защиты вечных ценностей, а также – поддерживает ли она легализацию однополых браков.

“Я к однополым бракам отношусь примерно так: надо закрепить в Конституции традиционную семью, где мужчина и женщина должны создавать семью и жить. Если у людей есть другое видение на это, то это их личное дело. Но делать это частью Конституции и наоборот это подталкивать … Я считаю, что это просто какая-то странная история”, – ответила политик.

Она конкретно не сказала, согласилась ли быть частью межфракционного объединения, поскольку пока не понимает, какие “ценности” оно будет защищать.

Также лидер “Батькивщины” напомнила, что каждый человек имеет свою свободу, которую никто не может ограничить.

Свое видение относительно легализации однополых браков она пояснила еще и тем, что украинское общество – “на 90% христиане и верующие люди”.