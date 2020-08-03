Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вела переговоры с главой Офиса Зеленского Андреем Ермаком относительно ее возможного включения в состав делегации Украины в ТКГ по Донбассу.

Об этом сообщил в Facebook представитель отдельных районов Донецкой области в делегации, журналист Сергей Гармаш.

По словам Гармаша, во время встречи глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о намерениях Юлии Тимошенко, лидера партии “Батькивщина”, возглавить делегацию вместо второго президента Украины Леонида Кучмы. После беседы об этом Тимошенко, как заметил Ермак, не выходила на связь.

“Ермак рассказал, как две недели назад к нему приходила Юлия Владимировна. С предложением сделать ее главой делегации вместо Кучмы. Сказала, что у нее есть план и она подключит все свои дипломатические связи, и в России и на Западе. А потом пропала, так плана и не представив…”, — написал Гармаш.

Также журналист отметил, что 3 августа Тимошенко инициировала создание специальной парламентской миссии по восстановлению мира в Украине и возвращению временно оккупированных территорий.

Информация об этом появилась на сайте партии “Батькивщина” накануне встречи делегации. Отмечается, что во время пресс-конференции в Киеве Тимошенко рассказала о переговорах с главой Офиса Зеленского. Однако о намерениях политика возглавить делегацию упоминаний не было. Кроме того, по версии Тимошенко, диалог прекратил именно Ермак.

“Она сообщила, что во время недавней встречи с руководителем президентского офиса Андреем Ермаком предложила помощь команды “Батькивщины”, которая имеет достаточный дипломатический опыт, авторитет и международные связи. К сожалению, предложение осталось без ответа”, — говорится в пресс-релизе партии.

Также во время мероприятия Тимошенко критиковала президента Зеленского и его окружение за “некомпетентность, хаос, отсутствие дипломатического опыта, отсутствие четкой патриотической позиции”, которые привели к тому, что Украина перестала бороться за мир на Донбассе и восстановление своей территориальной целостности.

Потому лидер “Батькивщины” призвала всех лидеров фракций, депутатов, которые “имеют соответствующий опыт и авторитет”, создать специальную парламентскую миссию для участия в международных переговорах касательно возвращения украинских территорий и прекращения войны.