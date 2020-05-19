Глава фракции "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время сессии парламента находилась в спа-комплексе во Львовской области.

Об этом говорится в расследовании “Радио Свободы”.

Отмечается, что Юлия Тимошенко вместе со своим однопартийцем, народным депутатом Сергеем Власенко пребывали в отеле Edem Resort Medical & Spa.

Сообщается, что данный отель принадлежит экс-нардепу, бизнесмену и заместителю главы политической партии “ВО Свобода” Игорю Кривецкому.

В расследовании утверждается, что присутствие Тимошенко и Власенко в комплексе удалось обнаружить благодаря тому, что журналисты заметили возле входа помощников народных депутатов. Удалось идентифицировать водителя и охранника Юлии Тимошенко, а также автомобиль, которым пользуется Власенко.

Помимо того, на входе в здание комплекса журналистами была замечена женщина, похожая на Юлию Тимошенко.

Уточняется, что сама Тимошенко не захотела комментировать свое отсутствие на заседании Верховной Рады. В свою очередь Сергей Власенко заявил, что “отчитается перед избирателями” за все свои пропуски.