Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела COVID-19 и находится в тяжелом состоянии. Вчера вечером ее подключили к аппарату ИВЛ.

Эту информацию #Буквам подтвердил депутат партии “Батькивщина”.

Также СМИ сообщают, что температура у Тимошенко не падает ниже 39 градусов.

В то же время дочь политика Евгения и зять Артур Чечеткин переносят коронавирус в легкой форме.

Пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока подвердила информацию о том, что политик в тяжелом состоянии и проходит курс интенсивной терапии.

“К сожалению, хороших новостей сейчас нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым. Со вчерашнего вечера она проходит курс интенсивной терапии, согласно протоколу лечения COVID”, – написала Сорока в Facebook.