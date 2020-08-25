Эту информацию #Буквам подтвердил депутат партии “Батькивщина”.
Также СМИ сообщают, что температура у Тимошенко не падает ниже 39 градусов.
В то же время дочь политика Евгения и зять Артур Чечеткин переносят коронавирус в легкой форме.
Пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока подвердила информацию о том, что политик в тяжелом состоянии и проходит курс интенсивной терапии.
“К сожалению, хороших новостей сейчас нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым. Со вчерашнего вечера она проходит курс интенсивной терапии, согласно протоколу лечения COVID”, – написала Сорока в Facebook.
- Ранее сообщалось, что лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко заболела коронавирусом.