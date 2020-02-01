Тимошенко в прямом эфире раскритиковала новый Трудовой кодекс 

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

Отметим, на данный момент на рассмотрении в Верховной Раде Украины находятся два законопроекта, предусматривающих обновление Трудового Кодекса. Один из них был подан “Слугами народа”, а другой, альтернативный разрабатывался совместно депутатами “Батькивщины” и “Оппозиционной платформы — За жизнь”. Оба этих законопроекта стали одной из основных тем политического ток-шоу.

Лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко жестко раскритиковала изменения, которые предлагают в “Слуге народа”.

“Первое, что они делают: они сняли вообще ограничения на 8 часов работы в сутки. То есть теперь работать можно больше — как договором определено. И предприниматель может поставить человека без работы в любые условия”, — заявила Тимошенко.

На это министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов парировал, что многие украинцы, например, врачи, и без того работали более 12 часов из-за специфики их трудовой деятельности. Однако ранее это происходило в нарушение закона. Министр также выразил мнение, что лучше было бы прописать возможность работы по 24 часа.

“В самом деле снято ограничение на 8 часов. Но поставлено ограничение, что отдыха должно быть не менее 12 часов. … К сожалению, даже наш законопроект не разрешает этого делать, но я бы предлагал, чтобы можно было ставить: сутки проработали, двое дома. Охранники так работают”, — заявил он.

Помимо этого, Тимошенко акцентировала внимание на том, что количество обязательных выходных сокращается до 1.

“Они прямо пишут, что вместо двух выходных вводится один. То есть они идут против мирового тренда и увеличивают рабочее время людей, оставляя заработную плату”, — добавила она.

В свою очередь Милованов заявил, что имеется в виду “гибкий” график с условием, что рабочих часов должно быть не более 40 в неделю.

Также Тимошенко обозначила, что предлагается отказаться от привязки зарплаты в минимальному прожиточному минимуму.

“В конвенции номер 131 написано: “с учетом общего уровня заработной платы и прожиточного минимума”. Почему в мире считают прожиточный минимум, в конституции обозначено: “не меньше прожиточного минимума”, а они отменяют этот показатель?”, — заявила Тимошенко.

Она добавила, что целью этого законопроекта является продвижение интересов транснациональных корпораций, а не работников.

“Власть Украины стоит на стороне олигархов и транснациональных корпораций и выступает против работающего человека. Мы осуждаем украинскую власть и ее нерассудительные нарушения своих международных обязательств касательно прав работающих людей, из-за которых Украина рискует потерять важную поддержку в Европе и мировом сообществе”. Это не мои слова, это слова генерального секретаря Международной конфедерации профсоюзов Шаран Барроу”, — добавила она.

Помимо этого, Тимошенко отметила, что предлагаются такие изменения, которые позволят работодателям увольнять сотрудника, не предупреждая его об этом заранее, при условии выплаты компенсации. При этом предусмотрено, что оповещение может быть отправлено не почтой, а в электронном виде, если такая договоренность была в контракте.

“Мы окажемся без отпуска, без восьмичасового рабочего дня, с трудовым договором, который, как они внесли, может быть расторгнут в одностороннем порядке, СМС-ку отправив. Это не законодательство о труде”, — подчеркнула она.

Все это, по словам политика, приведет к тому, что украинцы начнут массово выезжать из страны туда, где их права как работников будут защищены.

На видео с 1 часа 45 минут

Стоит отметить, что глава Всеукраинского профсоюза “Родная земля” Елена Дума в ответ на выступление Юлии Тимошенко заявила, что политик манипулирует фактами.

“Наши эксперты проанализировали законопроект и ни одна международная конвенция не отбрасывается в этом законопроекте. … Хочу сказать, что мы тут следим за очень большой манипуляцией. Потому что идет речь о нормах, положениях, в которых простые люди ничего не понимают”, — сказала глава Всеукраинского профсоюза “Родная земля”.