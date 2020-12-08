Об этом сообщила секретарь фракции ВО “Батькивщина” в Киевсовете Татьяна Мелихова.

Дочь Тимошенко родила третьего ребенка – сына.

“Поздравляю с пополнением прекрасную семью! С рождением мальчика! Евгения Тимошенко родила сына – брата своим двум детям. Рада такой замечательной новостью! Искренне желаю здоровья, гармонии и всех благ Женечке, ее мужу Артуру и всей семье. Пусть мальчик растет здоровым, смелым, жизнерадостным, общительным, любознательным и целенаправленным”, – написала Мелихова.

У Евгении Тимошенко уже есть 4-летняя дочь и 1-летний сын. Таким образом Юлия Тимошенко в третий раз стала бабушкой.

Напомним, в 2014 году Евгения Тимошенко во второй раз вышла замуж. Избранником стал одесский бизнесмен Артур Чечеткин. Дочь Тимошенко впервые стала мамой в июне 2016 года, родив дочь Еву. До этого она была замужем за британским музыкантом Шоном Карром, который ушел из жизни в 2018 году.