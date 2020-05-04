Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала, откуда взялись почти 150 млн гривен, которые она указала в своей декларации.

Об этом Тимошенко написала в Facebook.

Так, 24 апреля политик внесла изменения в свою электронную декларацию о доходах, указав, что получила 148 млн 345 тыс. 441 грн от юридического лица Reid, Collins, Tsai LLP.

“Так, на днях я получила денежную компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, от резидента США на стадии досудебного урегулирования. Это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты – по-настоящему правовое государство и права человека для них не пустой звук, а настоящая ценность”, – сказала Тимошенко.