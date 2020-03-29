Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что фракции "ЕС" и "Голос" дадут голоса за закон о земле.

Об этом она заявила по итогам согласительного совета, сообщает корреспондент #Букв.

Лидер “Батькивщины” также заявила, что не будет голосовать за законопроект по земле, потому что ее не устраивают условия, и что “нас заставляют как папуасов выменять на погремушки дороже”.

Она обвинила международные корпорации в реализации своих интересов через эти фракции.