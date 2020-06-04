Об этом она заявила в эфире ток-шоу “Право на Власть” на телеканале “1+1”.

“Могу точно сказать, что меморандум с которым мы знакомы, письмо о намерениях. Это по сути комплексная сдача национальных украинских интересов. Комплексная. Это и продажа стратегических объектов государственной собственности, это и продолжение медицинской реформы Ульяны Супрун, здесь и тарифы, здесь и земля. Здесь тотальная распродажа Украины и отдача всех наших финансовых потоков”, – заявила Тимошенко.

Она также попросила Кабмин опубликовать текст меморандума с МВФ.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Правительство Украины не может опубликовать меморандум до его официального принятия.

“Есть определенные процедуры. Это совместный документ, и он будет опубликован Международным валютным фондом после того как будет принято решение. Мы не можем обнародовать то, что еще не вступило в законную силу”, – сказал Марченко.

Он отметил, что с украинской стороны меморандум был одобрен Президентом Украины, Премьер-министром, главой Нацбанка и министром финансов.