Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко сегодня в ходе брифинга заявила, что ее политическая сила поддерживает на выборах в Верховную Раду на 208-м округе в Черниговской области кандидатуру лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Об этом она сказала на брифинге в Верховной Раде.

Она напомнила, что из-за гибели нардепа из группы “Довіра” Валерия Давыденко в данный момент на этом округе нет депутата.

“Мы настаиваем на том, чтобы выборы народного депутата по 208 округу в Черниговской области были проведены немедленно. Я считаю, что на 208 округе все украинские силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата. Человека, которого на этом округе поддерживают больше 30% человек. Это Олег Ляшко”, – сказала Тимошенко.

Она считает, что у Ляшко там реальные шансы на победу. Она подчеркнула, что Черниговская область – родина политика.

“Потому что он в Черниговской области особенно работал. Сильно. Это по сути его родина и он там имеет реальную большую поддержку людей. Я считаю, что в Парламент должны прийти люди, которые будут исповедовать не сдачу национальных интересов, а защиту национальных интересов. Поэтому наша команда поддержала кандидатуру Олега Ляшко как единого кандидата от украинских сил по 208 округу. Мы не будем выдвигать своего кандидата. Мы, безусловно, не будем выдвигать своего кандидата, а будем призывать все украинские силы поддержать этого кандидата. Это будет правильно, и это усилит оппозиционную команду в Верховной Раде Украины”, – сказала Тимошенко.

(Смотреть видео с 25:42 минуты, – ред.)

Напомним, 10 июня лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко и лидер “Радикальной партии” Олег Ляшко встречались в киевском кафе.

Пользователи соцсети предполагали, что встреча связана с предстоящими выборами по 208 округу, в которых Ляшко собрался участвовать.

Ранее Ляшко просил президента лишить “московскую кукушку” Юлию Тимошенко украинского гражданства.

“Я хотел бы сделать официальное заявление: я очень зол. Я очень зол на Юльку. Эта московская кукушка, одетая в украинские вышиванки – пыталась чужими руками реализовать путинский (кремлевский) план по захвату власти… Моей злости нет пределов… Она взяла, кукушка московская, и использовала старика, героя, политического узника в своих грязных кремлевских играх”, – заявил Ляшко.