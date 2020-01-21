Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что с приходом новой власти страной управляют политики и чиновники, которые, в большинстве своем, либо являются иностранцами, либо долгое время были "грантоедами".

Об этом она сказала в эфире политического ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

Тимошенко отметила, что существуют некие финансовые структуры “глобального мира”, которые дают деньги конкретным людям и организациям за лоббирование их интересов в той или иной стране. По ее словам, такие люди (работающие за гранты, – ред.) есть и в Украине, но отстаивают они не национальные интересы, а интересы тех иностранных структур, которые им платят.

“Первое, что они сделали – они расставили свои кадры. Более половины украинского правительства, включая премьер-министра, кроме того, часть руководителей комитетов, часть силовиков, Национальный банк – это люди, которые работали за гранты, в том числе на глобальные финансовые структуры. Они заняли официальные должности. То есть люди, которые много лет получали гранты, за лоббирование интересов крупных глобальных финансовых структур, первое, что сделали, стали на должности”, – заявила Тимошенко.

Также она отметила, что в крупных украинских корпорациях создали наблюдательные советы, членами которых, в большинстве случаев, являются иностранцы.

“НАК “Нафтогаз” – 100 % набсовета – иностранцы… “Укрзализныця” – 86 % набсовета – иностранцы… “Укрпочта” – 57 % набсовета – иностранцы, “Укроборонпром” – не просто иностранцы в набсовете, его возглавляет иностранец. “Ощадбанк” – 63 % иностранцев”, – рассказала политик.

Тимошенко считает, что многие законы, поданные Президентом в Раду, и не только, “писались не в Украине”. В частности, это решение об отмене запрета на продажу госпредприятий и стратегических объектов, которые подлежат приватизации.