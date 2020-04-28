Партия "Батькивщина" намерена обратиться в Конституционный Суд с представлением о соответствии Конституции Украины закона о введении оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщила лидер политической силы Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения” № 552- ІХ.

“Чуда не произошло – Президент подписал скандальный закон о распродаже украинской земли. Выбирая между интересами украинцев и обязательствами перед международными аферистами, Владимир Зеленский стал на сторону глобальных спекулянтов. Он предал народ, нарушил присягу, посягнул на конституционный строй и государственный суверенитет. “Батькивщина” до последнего пыталась удержать президента от этого преступного решения, но, похоже, страх перед заказчиками оказался сильнее ответственности перед гражданами. Борьба продолжается. Мы в кратчайшие сроки обжалуем это преступное решение в Конституционном суде”, – заявила Тимошенко.

“Справедливость будет восстановлена! Земля будет возвращена украинцам! Каждый причастный к попытке кражи национального достояния будет наказан! “Батькивщина” не отступит!” – резюмировала Тимошенко.