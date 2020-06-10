Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сегодня встречались в киевском кафе.

Фотографии опубликовала политический эксперт Татьяна Лупова на своей странице в Facebook.

“Вот кого я сегодня не ожидала увидеть. Тимошенко и Ляшко вместе пьют чай на террасе кафе “Китайский привет”. Наверное, передают привет Зеленскому”, – написала Лупова.

Она также опубликовала фотографии.

Фото: Татьяна Лупова / Facebook

Пользователи соцсети предполагают, что встреча связана с предстоящими выборами по 208 округу, в которых Ляшко собрался участвовать.

Напомним, ранее Ляшко просил президента лишить “московскую кукушку” Юлию Тимошенко украинского гражданства.

“Я хотел бы сделать официальное заявление: я очень зол. Я очень зол на Юльку. Эта московская кукушка, одетая в украинские вышиванки – пыталась чужими руками реализовать путинский (кремлевский) план по захвату власти… Моей злости нет пределов… Она взяла, кукушка московская, и использовала старика, героя, политического узника в своих грязных кремлевских играх”, – заявил Ляшко.