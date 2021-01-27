Этот момент удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.
Судя по фото, Тимошенко пролистывала поздравления глав фракций с Новым годом и Рождеством.
Некоторые лидеры фракций благодарили коллег за работу в 2020 году. А глава фракции “слуг народа” Давид Арахамия пожелал “не болеть, иметь больше времени для семьи”.
В чат включены и члены президиума ВР, в частности, вице-спикер Елена Кондратюк.
Тимошенко ознакомилась и со свежими сообщениями в чате глав фракций. Например, глава партии “Слуга народа” Александ Корниенко предложил коллегам присоединиться к инициативе “по субсидиям и тарифам”.
- У фракции “Слуги народа” появилось мобильное приложение, в котором для народных депутатов устраивают опросы по поддержке тех или иных законопроектов. Указанный факт удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.