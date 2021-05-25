Американський актор Тімоті Шаламе зіграє головну роль у приквелі фільму "Чарлі і шоколадна фабрика" ("Charlie and the Chocolate Factory").

Про це, зокрема, інформують агентство Associated Press, видання Deadline та The Hollywood Reporter.

25-річний Шаламе зіграє роль молодого Віллі Вонки – ексцентричного та енергійного власника шоколадної фабрики.

Приквел буде мюзиклом і отримає назву “Wonka” (“Вонка”). Відтак Шаламе виконуватиме танцювальні та вокальні номери у стрічці.

Виробництвом фільму займатиметься кіностудія Warner Bros.

У кінострічці розповідатиметься про молодість Віллі Вонки “і його пригоди до відкриття найвідомішої шоколадної фабрики в світі”.

Режисером картини стане британець Пол Кінг, який раніше працював над фільмами ів про ведмедика Паддінгтона.

Зйомки приквелу заплановані на вересень 2021 року. Дата прем’єри попередньо запланована на березень 2023 року.

Варто зазначити, що це буде вже третя стрічка про Віллі Вонку.

Перша стрічка вийшла в 1971 році під назвою “Віллі Вонка і шоколадна фабрика”. Це був сімейний фільм за мотивами казкової повісті Роальда Даля “Чарлі і шоколадна фабрика”.

Роль Віллі Вонки у цій екранізації втілив американський актор Джин Уайлдер

За сюжетом Віллі Вонка – ексцентричний і енергійний кондитер та власник шоколадної фабрики – сховав п’ять золотих квитків в шоколадні батончики і вирішив випробувати чесність переможців. Вонка оголосив, що ті діти, яким випаде шанс знайти квитки, отримають можливість потрапити на фабрику. Після екскурсії кожен із них отримає довічне забезпечення шоколадом, а один буде нагороджений якимось особливим призом.

З усіх дітей спокуси фабрики подолав тільки хлопчик Чарлі, який не зловживав гостинністю і солодощами.

У 2005 році Warner Bros. випустила нову стрічку про Віллі Вонку під назвою “Чарлі і шоколадна фабрика”. Головну роль Вонки в ній виконав Джонні Депп, а режисером був Тім Бертон.

Приквел із Тімоті Шаламе в головній ролі стане першим фільмом про Віллі Вонку, в якому не з’явиться Чарлі Бакет (хлопчик, який виграв золотий квиток на фабрику).