Компания Match Group, владеющая приложениями для знакомств, в частности, Tinder, инвестировала в проект Garbo, который позволяет проверять информацию о пользователях по имени и номеру телефона, в частности, чтобы узнать о совершении ими насильственных преступлений в прошлом.

Об этом сообщает американский вебсайт The Verge.

Match Group объявила об инвестициях в Garbo — некоммерческую организацию, которая позволяет людям проверять данные о человеке, используя только имя и номер телефона.

Match не сообщает о сумме инвестиций и цели. Предполагается, что технологию могут использовать для популярного приложения компании — Tinder, чтобы пользователи могли узнать о прошлом тех, с кем собираются идти на свидание.

Garbo, согласно заявлениям организации, собирает “публичные записи и отчеты о насилии или жестоком обращении, домогательствах и других насильственных преступлениях, включая аресты, обвинительные приговоры, судебные приказы”.

В этом списке нет преступлений, связанных с наркотиками и нарушением ПДД, поскольку информация об этом вряд ли поможет предсказать вероятность совершения насилия против женщин.

Кроме этого, Garbo обращает внимание на непропорциональность в том, как часто темнокожих и белокожих людей привлекают к ответственности за преступления, связанные с наркотиками.

По информации издания, проверка данных в Tinder через Garbo не будет бесплатной, это может быть дополнительная платная функция, или часть пакета подписки и тому подобное. Как интеграция технологии будет реализована — пока непонятно. Как и то, каким образом Tinder обмениваться данными с Garbo, тем более что необходимые для проверки данных (полное ФИО) приложение не собирает.