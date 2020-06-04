Об этом сообщают #Буквы.
Так, вчера Алексей Гончаренко в иронической манере прокомментировал законопроект, который позволяет украинцам менять свое отчество.
“Я думаю, что это интересно, ведь в Верховной Раде могут появиться Кварталовичи, большая группа Беневичей. Например, Александр Беневич или даже два Александра Беневича. У нас может появиться Николай Велюрович (Николай Тищенко, – ред.). В Правительстве появятся Откатовичи. В руководстве правоохранительных органов появится Ирина Виссарионовна (отчество Сталина, – ред.), Иван Эдмундович (Феликс Дзержинский, – ред.). И самое главное – Владимир Александрович (Зеленский) сможет наконец-то стать Владимиром Владимировичем (отчество Путина, – ред.), не приведи Господи – Владимиром Ильичем. Но самое главное – чтобы не стал Владимиром Ростовичем (город Ростов-на-Дону, – ред.)” – заявил с трибуны Алексей Гончаренко.
Народным депутатам предлагают разрешить украинцам в возрасте от 16 лет менять отчество по собственному усмотрению. Уверен, что это приведет к тому, что половина депутатов смогут наконец-то официально стать Кварталовичами или Беневичами, в Генпрокуратуре всем управлять будет Ирина Виссарионовна, ну и Владимир Ильич тоже не за горами. Про весь этот сюр – рассказал сегодня в Раде.
Опубліковано Олексієм Гончаренком Середа, 3 червня 2020 р.
В тексте обращения относительно слов Алексея Гончаренко говорится:
“На утреннем пленарном заседании Верховной Рады Украины 3 июня 2020 при обсуждении проекту закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты о праве физического лица на смену отчества” народный депутат Украины от фракции “Европейская Солидарность” Алексей Гончаренко во время своего выступления с трибуны произносил оскорбительные слова в адрес президента Украины Владимира Зеленского, народных депутатов Украины – членов фракции “Слуги народа”, в частности Тищенко Николая и фракции политической партии “Слуга народа” в целом”.
Фото: #Буквы
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский провел “жесткий разговор” с нардепом от “Слуги народа” Николаем Тищенко по поводу работающего в условиях карантина ресторана “Велюр”.
- Журналисты выяснили, что ресторан Николая Тищенко “Велюр”, расположенный на улице Льва Толстого в Киеве, продолжает работать во время карантина. Журналисты зафиксировали на видео, как в ресторан “Велюр” приезжают гости и проводят там по несколько часов. Среди гостей — народные депутаты и бизнесмены.
- Тищенко, в свою очередь, заверил, что в “Велюре” он “иногда проводит личные встречи”.
- Нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко утверждает, что не имел “жесткого разговора” с президентом Владимиром Зеленским после скандала с его рестораном “Велюр”.