Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко собирает подписи у других нардепов под заявлением в Регламентный комитет относительно Алексея Гончаренко, члена фракции "Европейской Солидарности", из-за "оскорбительных высказываний" в адрес президента Зеленского, "слуг народа" и самого Тищенко.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, вчера Алексей Гончаренко в иронической манере прокомментировал законопроект, который позволяет украинцам менять свое отчество.

“Я думаю, что это интересно, ведь в Верховной Раде могут появиться Кварталовичи, большая группа Беневичей. Например, Александр Беневич или даже два Александра Беневича. У нас может появиться Николай Велюрович (Николай Тищенко, – ред.). В Правительстве появятся Откатовичи. В руководстве правоохранительных органов появится Ирина Виссарионовна (отчество Сталина, – ред.), Иван Эдмундович (Феликс Дзержинский, – ред.). И самое главное – Владимир Александрович (Зеленский) сможет наконец-то стать Владимиром Владимировичем (отчество Путина, – ред.), не приведи Господи – Владимиром Ильичем. Но самое главное – чтобы не стал Владимиром Ростовичем (город Ростов-на-Дону, – ред.)” – заявил с трибуны Алексей Гончаренко.

Народным депутатам предлагают разрешить украинцам в возрасте от 16 лет менять отчество по собственному усмотрению. Уверен, что это приведет к тому, что половина депутатов смогут наконец-то официально стать Кварталовичами или Беневичами, в Генпрокуратуре всем управлять будет Ирина Виссарионовна, ну и Владимир Ильич тоже не за горами. Про весь этот сюр – рассказал сегодня в Раде. Опубліковано Олексієм Гончаренком Середа, 3 червня 2020 р.

В тексте обращения относительно слов Алексея Гончаренко говорится:

“На утреннем пленарном заседании Верховной Рады Украины 3 июня 2020 при обсуждении проекту закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты о праве физического лица на смену отчества” народный депутат Украины от фракции “Европейская Солидарность” Алексей Гончаренко во время своего выступления с трибуны произносил оскорбительные слова в адрес президента Украины Владимира Зеленского, народных депутатов Украины – членов фракции “Слуги народа”, в частности Тищенко Николая и фракции политической партии “Слуга народа” в целом”.

Фото: #Буквы

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский провел “жесткий разговор” с нардепом от “Слуги народа” Николаем Тищенко по поводу работающего в условиях карантина ресторана “Велюр”.