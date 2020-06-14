Об этом сообщила пресс-служба политсилы.
Решение о назначении Тищенко руководителем Киевской городской парторганизации во время конференции приняли члены городской партийной организации. Его кандидатуру также утвердил Высший совет партии.
В то же время, членами городского совета партийной организации Киева стали Александр Ткаченко, Андрей Холодов, Анна Бондарь, Марьяна Безуглая, Людмила Буймистер, Роман Грищук, Дмитрий Гурин, Артем Дубнов, Леся Забуранная, Максим Перебийнис, Анна Пуртова, Сергей Швец, Богдан Яременко и Александр Юрченко.
Кроме того, состоялись конференции, во время которых назначили руководителя Криворожской городской партийной организации и руководителей в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.
- Ранее журналисты выяснили, что ресторан Николая Тищенко “Велюр”, расположенный на улице Льва Толстого в Киеве, продолжает работать во время карантина. Журналисты зафиксировали на видео, как в ресторан “Велюр” приезжают гости и проводят там по несколько часов. Среди гостей — народные депутаты и бизнесмены.
- Тищенко, в свою очередь, заверил, что в “Велюре” он “иногда проводит личные встречи”.
- Президент Украины Владимир Зеленский провел “жесткий разговор” с нардепом от “Слуги народа” Николаем Тищенко по поводу работающего в условиях карантина ресторана “Велюр”.
- Тищенко утверждает, что не имел “жесткого разговора” с президентом Владимиром Зеленским после скандала с его рестораном “Велюр”.