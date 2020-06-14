Народный депутат, заместитель главы фракции "Слуги народа", заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Тищенко возглавил Киевскую городскую организацию партии "Слуга народа".

Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

Решение о назначении Тищенко руководителем Киевской городской парторганизации во время конференции приняли члены городской партийной организации. Его кандидатуру также утвердил Высший совет партии.

В то же время, членами городского совета партийной организации Киева стали Александр Ткаченко, Андрей Холодов, Анна Бондарь, Марьяна Безуглая, Людмила Буймистер, Роман Грищук, Дмитрий Гурин, Артем Дубнов, Леся Забуранная, Максим Перебийнис, Анна Пуртова, Сергей Швец, Богдан Яременко и Александр Юрченко.

Кроме того, состоялись конференции, во время которых назначили руководителя Криворожской городской партийной организации и руководителей в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.