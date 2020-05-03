Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Хочу вам официально заявить, “Велюр” готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон. Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду! И я лично это проконтролирую! Со своей стороны, я – Николай Тищенко, как гражданин Украины, своими руками буду готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина. Подробности позже. Руки заняты на кухне”, – написал он.
Нардеп также прикрепил к сообщению фотографию, на которой готовит еду.
- Ранее журналисты выяснили, что ресторан Николая Тищенко “Велюр”, расположенный на улице Льва Толстого в Киеве, продолжает работать во время карантина. Журналисты зафиксировали на видео, как в ресторан “Велюр” приезжают гости и проводят там по несколько часов. Среди гостей — народные депутаты и бизнесмены.
- Тищенко, в свою очередь, заверил, что в “Велюре” он “иногда проводит личные встречи”.
- Позже в ресторан “слуги” Тищенко с проверкой пришла полиция.