Нардеп от "Слуги народа", ресторатор Николай Тищенко пообещал, что своими руками будет готовить обеды для киевских врачей до конца карантина, если ресторан "Велюр" нарушил закон.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Хочу вам официально заявить, “Велюр” готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон. Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду! И я лично это проконтролирую! Со своей стороны, я – Николай Тищенко, как гражданин Украины, своими руками буду готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина. Подробности позже. Руки заняты на кухне”, – написал он.

Нардеп также прикрепил к сообщению фотографию, на которой готовит еду.