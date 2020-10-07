Об этом он написал в своем Telegram.
Тищенко уточнил, что 6 октября отправил запрос в СБУ для предоставления охраны Леросу.
“Чтоб наш “павший птенчик” был в безопасности, когда станет ненужным для своих кукловодов”, – отметил нардеп.
Он также опубликовал депутатское обращение Баканова.
Народный депутат Гео Лерос заявил, что нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко обсуждал подготовку нападения на него в разговорах с экс-депутатом Киевсовета Денисом Комарницким.
- 28 августа народному депутату от “Слуги народа” Гео Лерос подожгли автомобиль.
- 1 сентября в ходе выступления перед парламентом, после которого его исключили из фракции “Слуги народа”, Лерос вспомнил поджог своего авто и заявил: “Вызов я принимаю и никому это не прощу”.
- 9 сентября юридическая компания “Миллер”, которая представляет нардепа заявила, что требует от полиции допросить Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского по делу о поджоге авто Лероса.