Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко попросил главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова обеспечить его бывшего коллегу по фракции нардепа Гео Лероса государственной охраной.

Об этом он написал в своем Telegram.

Тищенко уточнил, что 6 октября отправил запрос в СБУ для предоставления охраны Леросу.

“Чтоб наш “павший птенчик” был в безопасности, когда станет ненужным для своих кукловодов”, – отметил нардеп.

Он также опубликовал депутатское обращение Баканова.

Народный депутат Гео Лерос заявил, что нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко обсуждал подготовку нападения на него в разговорах с экс-депутатом Киевсовета Денисом Комарницким.