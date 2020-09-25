Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко уверен, что жить без кумовства в Украине – априори нереально. При этом Президент Владимир Зеленский говорил, что за его каденции кумовства в политике не будет.

Об этом идет речь в программе “Схемы. Коррупция в деталях”.

“Больше никакого кумовства и кулуарных назначений на должности. Демократия в Украине должна стать реальностью вместе с вами”, – заявлял Зеленский накануне президентских выборов.

Но в нынешней ситуации все сложилось по-другому. Среди украинских политиков и ТОП-чиновников оказались кумовья как самого Президента, так и его ближайшего окружения.

В частности, нардеп Николай Тищенко считает, что кумовство – украинская национальная идея, без которой невозможно прожить в нашей стране.

“В Украине это наша национальная идея. Все кумовья! Все – без исключения. Ведь у нас, в православной славянской так принято, что мы все – друзья, и даже не через пятое рукопожатие, а через второе”, – сказал Тищенко.

Он считает, что нереально жить без кумовства в Украине, несмотря на то, что именно это в свое время обещал Президент Владимир Зеленский.

“Такого не может быть априори в Украине”, – ответил он.

Отметим, что ранее экс-глава Офиса президента Андрей Богдан говорил о том, что Тищенко якобы имеет самое большое влияние на Президента Зеленского.

Что известно о Тищенко?

Николай Тищенко до прихода в Раду был телеведущим и ресторатором. Он не скрывает, что является кумом главы Офиса Зеленского Андрея Ермака и занимает должность замглавы фракции “Слуги народа” и заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры.

В апреле Тищенко умудрился попасть как минимум в три медиаскандал. Они связаны, среди прочего, с тем, что СМИ стало известно, что ресторан Тищенко “Велюр” продолжал работу для народных депутатов и бизнесменов. Тогда в ОПУ заявили, что Зеленский провел “жесткий разговор” с Тищенко, но нардеп это отрицал.

Коллеги Тищенко по партии были уверены, что всему виной киевские разборки за власть. Подробнее об этом читайте в материале #Букв.