Об этом идет речь в программе “Схемы. Коррупция в деталях”.
“Больше никакого кумовства и кулуарных назначений на должности. Демократия в Украине должна стать реальностью вместе с вами”, – заявлял Зеленский накануне президентских выборов.
Но в нынешней ситуации все сложилось по-другому. Среди украинских политиков и ТОП-чиновников оказались кумовья как самого Президента, так и его ближайшего окружения.
В частности, нардеп Николай Тищенко считает, что кумовство – украинская национальная идея, без которой невозможно прожить в нашей стране.
“В Украине это наша национальная идея. Все кумовья! Все – без исключения. Ведь у нас, в православной славянской так принято, что мы все – друзья, и даже не через пятое рукопожатие, а через второе”, – сказал Тищенко.
Он считает, что нереально жить без кумовства в Украине, несмотря на то, что именно это в свое время обещал Президент Владимир Зеленский.
“Такого не может быть априори в Украине”, – ответил он.
Отметим, что ранее экс-глава Офиса президента Андрей Богдан говорил о том, что Тищенко якобы имеет самое большое влияние на Президента Зеленского.
Что известно о Тищенко?
Николай Тищенко до прихода в Раду был телеведущим и ресторатором. Он не скрывает, что является кумом главы Офиса Зеленского Андрея Ермака и занимает должность замглавы фракции “Слуги народа” и заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры.
В апреле Тищенко умудрился попасть как минимум в три медиаскандал. Они связаны, среди прочего, с тем, что СМИ стало известно, что ресторан Тищенко “Велюр” продолжал работу для народных депутатов и бизнесменов. Тогда в ОПУ заявили, что Зеленский провел “жесткий разговор” с Тищенко, но нардеп это отрицал.
Коллеги Тищенко по партии были уверены, что всему виной киевские разборки за власть. Подробнее об этом читайте в материале #Букв.
- К тому же Тищенко был одним из 5 кандидатов в мэры Киева от “Слуги народа”. Фракция провела праймериз в июле, победу одержала Ирина Верещук.
- Перед праймериз, в июне, Тищенко разместил по Киеву свои предвыборные баннеры, хотя президент Владимир Зеленский запретил.
- В середине июня стало известно, что народный депутат, заместитель председателя фракции “Слуги народа” Тищенко возглавил Киевскую городскую организацию партии “Слуга народа”.