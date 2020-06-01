Заместитель главы фракции "Слуга народа", народный депутат Николай Тищенко за прошлый год заработал почти 600 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные электронной декларации Тищенко за 2019 год.

Согласно декларации, большинство ценных вещей принадлежат жене Тищенко Алле Барановской.

В частности, Николай Тищенко имеет в собственности две квартиры в Киеве – площадью 158 кв. м и 53 кв. м, одно машиноместо, Mercedes-Benz S400 2019 и Audi А8 2011.

Политик за прошлый год заработал 596 154 грн, а в денежном активе имеет 7929693 грн, 38500 долларов и 11010 евро.

Также нардепу пришлось декларировать 9 брендовых сумок своей жены, среди которых Hermes Kelly, Prada, Balenciaga, Celine, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent и клатчи от Valentino, Dior, Chanel.

Кроме того, Тищенко внес в декларацию ювелирные украшения жены: серьги с бриллиантами Tiffani & Co, кольцо Bulgari и браслет от Cartier. Также у супругов 17 элитных часов на двоих – Rolex, Bulgari, Audemars Piguet, Breguet Patek Philippe и других известных брендов.

На Барановскую записана квартира в Киеве на 74 кв. м, земельный участок 1 тыс. метров, машиноместо и Mercedes-Benz CLA250 2014 года.

За прошлый год жена Тищенко, которая имеет салон красоты, заработала 293 200 грн, а наличными она 980 901 грн и 15 тыс. долларов.