Об этом свидетельствуют данные электронной декларации Тищенко за 2019 год.
Согласно декларации, большинство ценных вещей принадлежат жене Тищенко Алле Барановской.
В частности, Николай Тищенко имеет в собственности две квартиры в Киеве – площадью 158 кв. м и 53 кв. м, одно машиноместо, Mercedes-Benz S400 2019 и Audi А8 2011.
Политик за прошлый год заработал 596 154 грн, а в денежном активе имеет 7929693 грн, 38500 долларов и 11010 евро.
Также нардепу пришлось декларировать 9 брендовых сумок своей жены, среди которых Hermes Kelly, Prada, Balenciaga, Celine, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent и клатчи от Valentino, Dior, Chanel.
Кроме того, Тищенко внес в декларацию ювелирные украшения жены: серьги с бриллиантами Tiffani & Co, кольцо Bulgari и браслет от Cartier. Также у супругов 17 элитных часов на двоих – Rolex, Bulgari, Audemars Piguet, Breguet Patek Philippe и других известных брендов.
На Барановскую записана квартира в Киеве на 74 кв. м, земельный участок 1 тыс. метров, машиноместо и Mercedes-Benz CLA250 2014 года.
За прошлый год жена Тищенко, которая имеет салон красоты, заработала 293 200 грн, а наличными она 980 901 грн и 15 тыс. долларов.
- Глава парламентской фракции “Слуги народа” Давид Арахамия держит наличными 8 млн грн, 900 тыс. долларов и 200 тыс. евро.