Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Хочу вам официально заявить, “Велюр” готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон. Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду! И я лично это проконтролирую! Со своей стороны, я – Николай Тищенко, как гражданин Украины, своими руками буду готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина. Подробности позже. Руки заняты на кухне”, – написал он.

Нардеп также прикрепил к сообщению фотографию, на которой готовит еду.