Соответствующий пост Тищенко опубликовал в Facebook.
“Обращаюсь к Премьер-министру Украины Денису Шмигалю. Очередной коронавирусный антирекорд в Украине – 15 331 новый случай заражения за сутки – свидетельствует о неэффективности принимаемых правительством мер. Если мы хотим улучшить ситуацию, то на “карантин выходного дня” необходимо закрывать не только развлекательную сферу и сферу услуг. Главное на выходные дни ограничить работу общественного транспорта”, – написал Тищенко.
По его мнению, общественный транспорт – основной разносчик инфекции, поскольку пассажиры в нем не соблюдают социальную дистанцию и контактируют между собой.
“Поскольку это не рабочие дни, то и острой необходимости у большинства украинцев ехать куда-то нет. Не обязательно ехать через весь город. Можно ограничиться прогулками вблизи дома. А для тех украинцев, которые вынуждены работать в выходные дни, обязать их работодателей организовать подвозку сотрудников к работе”, – заявил нардеп.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что Украине навредит полный локдаун, а карантин выходного дня поможет разгрузить больницы.
- Ранее сообщалось, что из-за стремительного роста больных COVID-19 Министерство охраны здоровья инициирует введение жесткого карантина выходного дня.
- Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк считает “большой глупостью” решение Правительства о введении в Украине карантина выходного дня.