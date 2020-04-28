Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заверил, что в ресторане "Велюр", о работе которого стало известно накануне, он иногда проводит личные встречи.

Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

“Жизнь проста. И вранье в этой жизни отлично продается. Я, конечно, прекрасно понимаю, что сейчас время “медиа-охоты”, фейков, скандалов. Но иногда все слишком банально. Журналисты Бигус.инфо якобы поймали меня на горячем возле ресторана “Велюр”. И косвенно сделали вывод о том, что мне карантинные законы не писаны. Само собой, это не так. А поэтому и приходится периодически срывать лживые маски”, – говорится в сообщении.

Тищенко подтвердил, что в “Велюре” “иногда проходят личные встречи” и заверил, что ресторан не работает для посетителей.

“Да, действительно в ресторане “Велюр” иногда проходят личные встречи. По слогам читайте – “личные встречи”. Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий и уверен, что только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции… “, – отметил нардеп.

“В “Велюре” же я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу… преобразования города Киева. Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни… PS. Разумеется, если есть “информационный заказ”, правда никому не нужна. Но мне сейчас невероятно стыдно от того, что мои редкие, единичные гости вынуждены выходить из ресторана… голодными. Это так мне не свойственно. Но время диктует свои правила”, – добавил Тищенко.

Стоит отметить, что ранее журналисты сообщили, что в центре Киева в условиях карантина продолжает работать ресторан депутата Тищенко, но только для избранных клиентов.

В частности, входящими в ресторан были замечены нардеп Антон Яценко, партнер олигарха Игоря Коломойского и помощник нардепа от СН Павел Куфтырев, депутат и бывший сценарист Квартала 95 Александр Кабанов, менеджер Метинвеста Виталий Кисель, первый заместитель главы Офиса президента и экс-продюсер Квартала 95 Сергей Трофимов, депутат Игорь Негулевский. Также съемочная группа зафиксировала выходящими из ресторана еще около 10 людей, идентифицировать которых не удалось.

Сам Тищенко отрицал, что он владелец ресторана Велюр. На вопрос журналиста, что там делали народные депутаты, Тищенко сказал: “Это вопрос не ко мне”.