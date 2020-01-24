Новым титульным партнером юбилейного 10-го Киевского полумарафона, который состоится 4-5 апреля, стала компания Work.ua. Отныне полумарафон носит название 10th Work.ua Kyiv Half Marathon. Кроме того, организатор мероприятия, компания Run Ukraine, анонсирует смену главного цвета события с красного на голубой.

“Work.UA – первая в мире компания сервиса поиска трудоустройства, которая стала титульным партнером полумарафона, что действительно впечатляет. Это событие сегодня говорит о том, что украинский бизнес меняется, становится не только корпоративно, но и социально ориентированным. Наше сотрудничество – это крутое начало чего-то глобального, потому что если ты встречаешь людей с общими ценностями, вы не можете просто поработать вместе, вы хотите изменить мир”, – делится впечатлениями генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий.

Киевский полумарафон – первый и единственный в Украине полумарафон, который вошел в календарь международной ассоциации легкоатлетических федераций World Athletics на 2020 год со статусом Silver Label, что свидетельствует о высоком уровне организации мероприятия.

“Часть миссии Work.ua – помогать людям быть счастливыми и развивать Украину. Сотрудничество с Run Ukraine и пропаганда бега – это еще один большой шаг на этом пути для нас. Потому что бег и здоровый образ жизни дает чрезвычайный ресурс, который обязательно поможет каждому обрести внутреннюю веру в то, что все зависит от тебя и в работе, и в жизни. А значит “Ты Сможешь Все” – просто начинай!” – комментирует соучредитель проекта Work.ua Артур Михно.

В рамках Киевского полумарафона состоятся соревнования на различных дистанциях от 4.2 км до 21.0975 км, эстафетные и командные забеги, забег с собаками и соревнования по скандинавской ходьбе. Юные участники, в зависимости от возраста, также смогут пробежать свои первые дистанции.

По прогнозам организаторов, в 10th Work.ua Kyiv Half Marathon примет участие 16500 бегунов. Киевский полумарафон откроет сезон беговой лиги Ukrainian Majors Running League.

Регистрация на официальном сайте Киевского полумарафона по ссылке.

Справка:

Work.ua — сайт поиска работы №1 в Украине. Ежемесячно сайтом пользуется более 4,5 миллиона пользователей и размещается более 70 тысяч ваканси.

Run Ukraine — организатор самых масштабных беговых мероприятий Украины. С 2010 года компания провела более 30 международных соревнований для любителей бега и спортивных энтузиастов.

Титульный партнёр — Work.ua

Организатор — Run Ukraine

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